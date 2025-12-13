مدیر کل راه و شهرسازی فارس اعلام کرد:
سازوکار جدید برای تأمین مسکن اجارهای زوج های جوان/ معاوضه اراضی با واحدهای آپارتمانی
در جلسهای با حضور مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس و انبوهسازان، سازوکار معاوضه اراضیهای دولتی با واحدهای آپارتمانی تکمیل شده و آماده عرضه به بازار به عنوان روشی جدید برای تأمین واحدهای مسکن اجارهای ویژه زوجهای جوان مورد تأکید قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، محمد مهدی عبدالهی با هیات مدیره انجمن انبوه سازان و جمعی از انبوهسازان این استان دربارهی اجرای طرح مسکن اجارهای ویژه زوجهای جوان به گفتوگو نشست.
در این نشست، سازوکار جدید معاوضه اراضی دولتی با واخدهای آپارتمانی با قیمت مناسب به عنوان راهکاری عملیاتی برای تأمین سریع واحدهای مسکونی طرح مطرح و مورد توافق طرفین قرار گرفت.
عبدالهی با اشاره به دستور وزیر مبنی بر پیشگام بودن فارس در اجرای این طرح، اظهار داشت: برای شتاب بخشیدن به کار، از تمامی ظرفیتها از جمله معاوضه اراضیدر اختیار دولت با واحدهای آپارتمانی ساخته شده یا در دست احداث سازندگان استفاده خواهیم کرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس اضافه کرد: هدف این است که واحدهای مسکونی با قیمت کنترلشده و شرایط استاندارد، در اختیار طرح قرار گیرند و پس از خرید، به زوجهای جوان با اجارهای مشخص واگذار شوند.
وی افزود: این روش به ما امکان میدهد در زمانی کوتاهتر، تعداد قابل توجهی واحد مسکونی مناسب را بدون طی فرآیندهای طولانی ساخت، به چرخه عرضه طرح وارد کنیم.
انبوهسازان حاضر در جلسه نیز از این پیشنهاد استقبال کردند و آن را گامی عملی و مؤثر برای افزایش حجم واحدهای قابل عرضه خواندند. آنها بر ضرورت شفافیت در فرآیند ارزیابی قیمت اراضی و آپارتمان، تعیین نرخ اجاره و مدت قراردادها تأکید کردند.