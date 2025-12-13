خبرگزاری کار ایران
رئیس اورژانس استان خبر داد:

مصدومیت 6 نفر در پی برخورد شدید پژو پارس و پراید

مصدومیت 6 نفر در پی برخورد شدید پژو پارس و پراید
کد خبر : 1726979
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول روابط‌عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی و مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی به وقوع یک حادثه رانندگی در این استان اشاره کرده و گفت: در اثر برخورد شدید 2 خودرو در شهرستان آشتیان 6 نفر مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

به گزارش ایلنا، علیرضا شمشیری افزود: در پی تماس تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی، حادثه‌ای شدید میان یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پراید در محور آشتیان، مقابل پمپ‌بنزین مزرعه‌نو به وقوع پیوست که در پی آن 6 نفر دچار مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: این حادثه به واحد ارتباطات اورژانس اعلام شد و بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد. کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی پس از ارائه اقدامات درمانی فوریت‌های پزشکی در صحنه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام سجاد آشتیان منتقل کردند.

