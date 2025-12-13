مصدومیت 6 نفر در پی برخورد شدید پژو پارس و پراید

به گزارش ایلنا، علیرضا شمشیری افزود: در پی تماس تلفنی به واحد ارتباطات اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی، حادثه‌ای شدید میان یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پراید در محور آشتیان، مقابل پمپ‌بنزین مزرعه‌نو به وقوع پیوست که در پی آن 6 نفر دچار مصدومیت شدند.

وی ادامه داد: این حادثه به واحد ارتباطات اورژانس اعلام شد و بلافاصله 2 دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد. کارشناسان اورژانس پیش‌بیمارستانی پس از ارائه اقدامات درمانی فوریت‌های پزشکی در صحنه، مصدومان را برای ادامه روند درمان به بیمارستان امام سجاد آشتیان منتقل کردند.

