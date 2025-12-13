به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ رضا پناهی‌مقدم در نشست خبری با اصحاب رسانه از افزایش ۶درصدی تصادفات رانندگی در استان طی هشت ماهه گذشته خبر داد و گفت: همچنین تلفات جاده ای نیز در این مدت پنج درصد رشد داشته است.

پناهی مقدم افزود: بیشترین سوانح در ساعات ۱۶ تا ۲۰ و روزهای پنجشنبه و جمعه رخ می‌دهد و خودروهای سواری با سهم ۷۲ درصد بیشترین نقش را دارند.

وی افزود: عدم توجه به جلو، کنترل ناقص وسیله نقلیه و سبقت غیرمجاز مهم‌ترین عوامل تصادفات هستند.

پناهی مقدم با بیان اینکه، سهم راه‌های فرعی و روستایی از تصادفات در استان به ۴۲ درصد رسید گفت: محورهای پرتصادف شامل ارومیه–مهاباد، نقده–اشنویه، ارومیه–سلماس و پیرانشهر–نقده است.

رییس پلیس راه استان، با اشاره به اقدامات ایمن‌سازی محورها، از کاهش چشمگیر تلفات گردنه قوشچی خبر داد و گفت:در سال ۴۰۲ تعداد ۳۱نفر در این محدوده جان خود را از دست داده که با اجرای طرح جداسازی مسیر در سال ۴۰۳این تعداد به ۳نفر کاهش یافته است.

پناهی مقدم در ادامه به تشدید برخورد پلیس با تخلفات رانندگی اشاره کرد و گفت: در هشت ماهه گذشته سالجاری، برخورد پلیس با تخلفات رانندگی ۱۴ درصد و برخورد با تخلفات حادثه‌ساز ۲۲ درصد افزایش یافته است.

به گفته رییس پلیس راهنمایی رانندگی استان در این بازه زمانی ضبط گواهینامه رانندگان متخلف در تیت المل و مواد روانگردان با افزایش ۵۰درصدی همراه بوده است

وی با اشاره به اینکه،طرح زمستانی پلیس راه از ۲۹ آذر آغاز می‌شود گفت: هدف از اجرای این طرح، ایمنی تردد و جلوگیری از انسداد جاده‌ها در فصل سرما است.

