آمادگی پست استان البرز برای ارسال سریع و ایمن هدایای شب یلدا
همزمان با فرارسیدن شب یلدا، پست استان البرز با اختصاص بخشهای ویژه در باجههای قبول، آماده پذیرش و ارسال انواع هدایای یلدایی شهروندان در سراسر استان است.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی پست استان البرز طی اطلاعیهای اعلام کرد: «در آستانه شب یلدا و افزایش حجم مرسولات پستی، این ادارهکل با برنامهریزی ویژه، امکان پذیرش و ارسال هدایای شب یلدا را در تمامی باجههای قبول فراهم کرده است.
شهروندان میتوانند با مراجعه به باجههای پستی سراسر استان، مرسولات یلدایی خود را ارسال کرده و از تحویل سریع، مطمئن و بهموقع بستهها به مقصد بهرهمند شوند.
پست استان البرز با هدف تسهیل خدماترسانی و حفظ سنت زیبای صلهرحم در این آیین کهن ایرانی، ضمن افزایش آمادگی نیروی انسانی و ظرفیت عملیاتی، تلاش کرده است فرآیند پذیرش، بستهبندی و رهسپاری مرسولات یلدایی با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
این اقدام در راستای ارتقای رضایتمندی مشتریان و پاسخگویی به نیاز شهروندان در ایام پرترافیک پستی صورت گرفته و توصیه میشود هماستانیها برای اطمینان از تحویل بهموقع، مرسولات خود را در روزهای منتهی به شب یلدا ارسال کنند.»