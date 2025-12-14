خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازار تاریخی یزد؛ میراثی که به نفس‌تازه‌ نیاز دارد

بازار تاریخی یزد؛ میراثی که به نفس‌تازه‌ نیاز دارد
کد خبر : 1726907
لینک کوتاه کپی شد.

بازار تاریخی یزد، میراث گسترده و اثرگذار شهری، امروز براثر فرسودگی سازه‌ها و گذر زمان به مرمت و ساماندهی فوری نیاز دارد تا جایگاه فرهنگی و اقتصادی خود را حفظ کند.

به گزارش  ایلنا از یزد، بازار کهن یزد با گستره‌ای ۱۶ هکتاری و هزاران پلاک تجاری، سال‌هاست جزو مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی این شهر به‌شمار می‌رود.

فرسودگی سازه‌ها و گذر زمان، این میراث دیرینه را در آستانه نیاز فوری به مرمت و مقاوم‌سازی قرار داده است؛ ضرورتی که توجه مدیران و دوستداران تاریخ را بیش از هر زمان دیگر می‌طلبد.

حجم ویدیو: 29.69M | مدت زمان ویدیو: 00:04:26 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری