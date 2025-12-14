به گزارش ایلنا از یزد، بازار کهن یزد با گستره‌ای ۱۶ هکتاری و هزاران پلاک تجاری، سال‌هاست جزو مهم‌ترین سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی این شهر به‌شمار می‌رود.

فرسودگی سازه‌ها و گذر زمان، این میراث دیرینه را در آستانه نیاز فوری به مرمت و مقاوم‌سازی قرار داده است؛ ضرورتی که توجه مدیران و دوستداران تاریخ را بیش از هر زمان دیگر می‌طلبد.

