بازار تاریخی یزد؛ میراثی که به نفستازه نیاز دارد
بازار تاریخی یزد، میراث گسترده و اثرگذار شهری، امروز براثر فرسودگی سازهها و گذر زمان به مرمت و ساماندهی فوری نیاز دارد تا جایگاه فرهنگی و اقتصادی خود را حفظ کند.
به گزارش ایلنا از یزد، بازار کهن یزد با گسترهای ۱۶ هکتاری و هزاران پلاک تجاری، سالهاست جزو مهمترین سرمایههای فرهنگی و اقتصادی این شهر بهشمار میرود.
فرسودگی سازهها و گذر زمان، این میراث دیرینه را در آستانه نیاز فوری به مرمت و مقاومسازی قرار داده است؛ ضرورتی که توجه مدیران و دوستداران تاریخ را بیش از هر زمان دیگر میطلبد.