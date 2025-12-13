مدیرکل راهداری قزوین خبر داد؛
استقرار 298 دستگاه ماشینآلات برای عملیات زمستانی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای قزوین به استقرار 298 دستگاه انواع ماشینآلات سنگین و سبک راهداری در سطح جادههای استان اشاره کرد و افزود: ماشینآلات راهداری برای عملیات زمستانی در طول جاده ها و گردنه های استان مستقر هستند.
به گزارش ایلنا از قزوین، علیرضا معیریپور با اعلام این خبر گفت: به دنبال اعلام اداره کل هواشناسی استان در پی اعلام هواشناسی مبنی بر آغاز بارش ها در طی روزهای آینده راهداران استان در تمام محورها به صورت آماده باش کامل هستند.
وی با بیان اینکه هماکنون تمامی مسیرهای ارتباطی استان باز و تردد در آنها روان است، اضافه کرد: عملیات برف روبی و نمک پاشی در سطح تمامی راههای روستایی انجام شده و هیچ مسیر مسدود شده نداریم.
معیریپور خاطرنشان کرد: نیروهای راهدار مستقر در راهدارخانههای استان قزوین با ذخیرهسازی حدود 36 هزار تن شن و نمک، آمادگی لازم برای مواجهه با هرگونه تغییر شرایط جوی را دارند.
وی به استقرار 298 دستگاه انواع ماشینآلات سنگین و سبک راهداری در سطح جادههای استان اشاره کرد و افزود: ماشینآلات راهداری برای عملیات زمستانی در طول جاده ها و گردنه های استان مستقر هستند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان قزوین ادامه داد: راهداران به صورت شبانهروزی وضعیت جوی و ترافیکی مسیرهای ارتباطی استان را به صورت مرتب رصد کرده و در صورت تغییر هرگونه شرایط، اقدامات لازم را در کوتاهترین زمان انجام خواهند داد.
وی یادآور شد: در کنار فعالیت راهدارخانهها، پروژههایی مانند روکش آسفالت، بهسازی راههای روستایی و ساماندهی مسیرهای پرتردد به صورت مستمر در حال انجام بوده تا کیفیت تردد در راههای استان ارتقا یابد.
معیریپور با تاکید بر تجهیزات مورد نیاز راهدارخانههای استان، تصریح کرد: هدف این اداره کل ایجاد شبکه امن، پایدار و قابل اطمینان از جادهها و تقویت راهدارخانهها به عنوان یکی از مهمترین ابزارها برای تحقق این هدف به شمار میرود.