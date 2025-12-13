پایداری وضعیت شبکه توزیع نیروی برق فارس با حضور ١١۵ گروه عملیاتی

به گزارش ایلنا، مهدی زارع خفری با بیان اینکه در حال حاضر همه تیم‌های عملیاتی، فنی و پیمانکاری این شرکت در آماده‌باش کامل قرار دارند، تاکید کرد: تیم‌های عملیاتی در حوزه ستادی و مدیریت‌های توزیع نیروی برق شهرستان‌ها از قبل آماده بوده و به طورکامل توانایی مدیریت بحران و رویارویی با شرایط نامساعد جوی را دارند.

‌زارع خفری یادآورشد: ١١۵گروه عملیاتی شامل گروه‌های اتفاقات و پشتیبان، ٢۵٠ نیروی ماهر فنی و پشتیبان و ١٢٨خودرو اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق استان فارس برای حفظ پایداری شبکه و تامین رفاه و آرامش شهروندان در ۲۷ شهرستان فارس به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش هستند.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان فارس افزود: کارکنان پرتلاش و پیمانکاران سخت‌کوش این شرکت در بخش‌های اتفاقات برق، مرکز کنترل و راهبری شبکه و سامانه‌های فوریت‌های برق به‌صورت شبانه‌روزی با استفاده از سیستم‌های پایش و نظارت از ستاد شرکت توزیع نیروی برق استان در حال رصد وکنترل وضعیت شبکه توزیع برق بوده تا نسبت به برطرف نمودن مشکلات احتمالی در شبکه‌ها و تاسیسات توزیع برق و رفع خاموشی‌های نا‌خواسته به‌سرعت اقدام کنند.

‌زارع خفری تامین برق پایدار و مطمئن برای مشترکان در سطح استان را از مهمترین وظایف شرکت توزیع نیروی برق استان فارس عنوان کرد و یادآورشد: شهروندان در صورت بروز هر‌گونه خاموشی و خسارت ناشی از طوفان و بارندگی به شبکه توزیع برق مراتب را از طریق سامانه ۱۲۱ به مرکز اتفاقات این شرکت اعلام کنند و همکاران این شرکت به‌محض دریافت اطلاعات درکم‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع خاموشی و عادی‌سازی شبکه اقدام خواهند کرد.

‌این مقام مسئول در ادامه سخنان خود بر ضرورت رعایت ایمنی در فصل‌های پاییز و زمستان تاکید کرد و بیان داشت: در شرایط بارانی، به دلیل مرطوب بودن زمین و همه اجسام نزدیک به شبکه‌های برق می‌توانند حالت رسانا (منتقل کننده برق) پیداکنند وموجب برق‌گرفتگی شوند؛ بنابراین شهروندان باید توصیه‌های ایمنی را به‌منظور جلوگیری از برق‌گرفتگی جدی بگیرند.

وی ادامه داد: به‌منظور جلوگیری از برق‌گرفتگی، بهتر است از نزدیک شدن و دست زدن به دکل‌ها و پایه‌های برق، تابلو‌های برق و کلیه تاسیسات برقی که در معرض بارش باران قرار دارند، اجتناب کرده و از نزدیک شدن به تاسیسات برقی، کابل‌ها و تجهیزات آسیب‌پذیر خودداری شود.

زارع خفری خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه خطر احتمالی یا آسیب به تجهیزات برق، فورا موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی شرکت اطلاع دهند تا اقدامات لازم از سوی گروه‌های عملیاتی انجام پذیرد.

