به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین گفت: اینکه فقط کتابخانه بسازیم اما کتابخوان نداشته باشیم، کمکی به بهبود سرانه مطالعه نمی‌کند، به‌ ویژه آنکه وجود تنها هشت هزار عضو فعال برای شهری با حدود 500 هزار جمعیت، آماری بسیار ناچیز به شمار می‌رود و بخش عمده مراجعات نیز مربوط به کتاب‌های درسی و کنکوری است.

وی با انتقاد از عدم ایفای تعهدات قانونی شهرداری‌ها در حوزه کتابخانه‌ها، افزود: متاسفانه شهرداران استان سهم نیم‌ درصد کتابخانه‌های عمومی را پرداخت نمی‌کنند در حالی که مجموع این رقم در همه شهرداری‌ها کمتر از 200 میلیارد ریال بوده و پرداخت نکردن آن بیشتر ناشی از اراده ندادن است تا کمبود منابع، فرمانداران بایستی این موضوع را مدیریت کرده و سهم قانونی کتابخانه‌ها را به روش‌های دیگر تامین کنند.

نوذری با اشاره به وضعیت نابسامان برخی فضاهای مطالعاتی استان قزوین، تصریح کرد: تعدادی از پانسیون‌ها بدون چارچوب و ضابطه، فضاهای زیرزمینی را به محل مطالعه تبدیل کرده و حتی هزینه‌های سنگینی از شهروندان دریافت می‌کنند که این موضوع نیازمند ساماندهی جدی است.

این مسوول همچنین با اشاره به فرسودگی منابع کتابخانه‌ای به عنوان یکی از چالش‌های جدی فرهنگی استان، یادآور شد: بخش زیادی از کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های استان متعلق به دهه 60 و 70 شمسی است، در حالی که علوم دانشگاهی به‌ روز شده و منابع مطالعاتی نیز باید متناسب با نیاز روز مخاطبان به‌روزرسانی شود، استفاده از نسخه‌های دیجیتال و پی‌دی‌اف کتاب‌ها نیز بایستی طبق ضوابط فرهنگی در دستور کار کتابخانه‌ها قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود زیرساخت‌های درمانی استان نیز اشاره کرد و افزود: با وجود تردد بالای خودروها از استان و فرسودگی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، وضعیت خدمات درمانی چندان مطلوب نیست، اما با این حال منفعت احداث بیمارستان 700 تختخوابی در قزوین به کل استان بازمی‌گردد.

استاندار قزوین اولویت‌های دولت را آب، راه، خدمات‌رسانی و مسایل معیشتی مردم بیان کرد و یادآور شد: اگرچه 500 تا 600 طرح تعریف شده و حدود 30 همت اعتبار برای توسعه کشاورزی، باغات و گردشگری جذب شده، اما اولویت نخست ما در استان موضوع گردشگری است.

نوذری با بیان اینکه امروز مدل حکمرانی دچار تغییر و تحولاتی شده، تصریح کرد: مدیران نباید صرفا منتظر اعتبارات دولتی باشند، بلکه باید از ظرفیت خیران، تغییر کاربری‌ها و سایر منابع برای پیشبرد کارهای خود استفاده کنند.

این مسوول با اشاره به نقش تغییر کاربری اراضی در تامین منابع، گفت: اگر تغییر کاربری اراضی اوقافی انجام نمی‌شد، امکان تامین 16 همت اعتبار برای آبرسانی وجود نداشت، سایر مدیران نیز بایستی به این سمت حرکت کنند، چراکه مدل حکمرانی کشور تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه 55 درصد جمعیت استان در مرکز شهر قزوین ساکن هستند، افزود: مدیران باید پیگیر اعتبارات ملی باشند و بانک‌ها نیز در پرداخت تسهیلات خودنقش فعال‌تری ایفا کنند تا زمینه ایجاد چندین هزار فرصت شغلی در سطح منطقه فراهم شود.

نوذری درباره آمایش سرزمینی، بیان کرد: تصمیم تغییرات لازم در این حوزه بایستی اعمال شود، صدور مجوز برای واحدهای دامداری و مرغداری باید متناسب با ظرفیت استان و محدودیت منابع آبی آن باشد تا در دهه‌های آینده محیط‌زیست و بوم‌گردی استان آسیب نبیند.

استاندار قزوین با تاکید بر لزوم افزایش بهره‌وری با تکیه بر دانش‌بنیان‌ها و رویکردهای علمی، افزود: پاسخ به استعلامات باید سریع انجام شود و تکریم ارباب‌رجوع در اولویت باشد، مشکلات معیشتی مردم نباید به دلیل تعلل در دستگاه‌های اجرایی چند برابر شود و همچنین مدیران کل باید از مشاوران دانشگاهی در حوزه آب بهره بگیرند تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر دانش و نظر کارشناسی باشد.

