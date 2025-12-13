استاندار: کاهش نرخ تولد و افزایش تعداد فوتیها از چالشهای جدی جمعیتی گیلان است
استاندار گیلان با تأکید بر نقش تعیینکننده جوانان در آینده استان، گفت: برنامهریزی هدفمند و اقدام عملی برای پاسخ به مطالبات جوانان بهویژه در حوزه اشتغال، مسکن و ازدواج، از اولویتهای اصلی دولت در گیلان است.
به گزارش ایلنا از رشت، هادی حق شناس در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان در سالن شهید انصاری استانداری با اشاره به نقش تعیینکننده جوانان در آینده توسعه گیلان، اظهار کرد: برنامهریزی هدفمند و اقدام عملی برای حل مسائل و مطالبات این قشر از جامعه یکی از اولویتهای دولت است.
وی با بیان اینکه جوانان سرمایههای اجتماعی و موتور محرک پیشرفت استان هستند، گفت: سیاستگذاری در حوزه جوانان نباید صرفاً به جلسات و اسناد محدود شود، بلکه باید به نتایج ملموس در حوزه اشتغال، مسکن، ازدواج، نشاط اجتماعی و مشارکت جوانان در تصمیمسازیها منجر شود.
استاندار گیلان با اشاره به ظرفیتهای بالای گیلان در حوزههای فرهنگی، گردشگری، ورزشی و کارآفرینی افزود: دستگاههای اجرایی مکلفاند با همافزایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد، زمینه بروز خلاقیت و توانمندیهای جوانان را فراهم کنند.
حقشناس با اشاره به آخرین آمارهای جمعیتی استان، کاهش نرخ تولد و افزایش تعداد فوتیها را از چالشهای جدی جمعیتی گیلان عنوان کرد و افزود: در هشتماهه نخست امسال، تعداد ۱۰ هزار و ۹۰۴ نوزاد در گیلان متولد شدهاند، در حالی که تعداد فوتیها در همین بازه زمانی به ۱۳ هزار و ۱۲۷ نفر رسیده است.
در این جلسه همچنین مدیران کل دستگاه های اجرایی و سازمان های مردم نهاد عضو ستاد ساماندهی جوانان استان گیلان گزارش اقدامات را ارائه کردند.