دبیر جبهه اصلاحات استان مطرح کرد؛
تحرکات غیرمنتظره در فارس/ فشارها بر معاون سیاسی استاندار فارس سلامت انتخابات را تهدید میکند
دبیر جبهه اصلاحات فارس و عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان، گفت: در آستانه برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی، استان فارس با تحرکی مواجه شده که هیچ توجیه مدیریتی، اجرایی یا انتخاباتی ندارد.
به گزارش ایلنا، هادی وکیلزاده در گفت و گو با ایلنا با بیان اینکه برخی تلاش میکنند معاون سیاسی–امنیتی استاندار فارس، که ریاست ستاد انتخابات استان را برعهده دارد، تغییر کند، افزود: این اقدام نه تنها با الزامات این مقطع زمانی همخوانی ندارد، بلکه میتواند نظم انتخاباتی و اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
وکیلزاده افزود: با تثبیت انتصابات فرمانداران و آمادهسازی ساختار اجرایی استان برای انتخابات، طرح موضوع تغییر معاون سیاسی–امنیتی بدون ارائه کوچکترین نقد کارشناسی، پرسش جدی درباره هدف واقعی این فشارها ایجاد کرده است. شواهد نشان میدهد انگیزه اصلی این جریانها، تلاش برای جابهجایی افراد در ساختار مدیریتی استان است؛ جابهجاییهایی که نه بر عملکرد مبتنی است و نه به نیازهای انتخاباتی مرتبط.
ریسکهای تغییر در آستانه انتخابات
وی تأکید کرد: معاون سیاسی–امنیتی ستون اصلی هماهنگی اجرایی، امنیتی و سیاسی انتخابات است و تغییر این مقام در آستانه انتخابات اقدامی پرریسک و فاقد توجیه حرفهای محسوب میشود.
عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان یادآور شد: این اقدام میتواند پیامی نادرست به جامعه و فعالان سیاسی منتقل کند و این تصور را ایجاد کند که برخی جریانها از مسیر جابهجایی مدیران کلیدی تلاش دارند بر روند انتخابات و توازن قدرت در استان اثر بگذارند. این برداشت، صرف نظر از صحت یا عدم صحت آن، سلامت فضای انتخاباتی را تهدید میکند.
دبیر جبهه اصلاحات فارس خاطرنشان کرد: استان فارس در مقطع کنونی با مجموعهای از مسائل جدی مواجه است؛ از بحران آب گرفته تا چالشهای توسعه، اشتغال و سرمایهگذاری. انتظار طبیعی از نمایندگان این است که انرژی سیاسی خود را بر پیگیری این اولویتها متمرکز کنند و نه ورود به مسائلی که فاقد ضرورت کارشناسی بوده و هیچ پیامد مثبت ملموسی برای مردم ندارد.
وی افزود: تجربه حکمرانی نشان داده است بیثباتی در ردههای کلیدی، به ویژه در آستانه انتخابات، میتواند زنجیرهای از پیامدهای ناخواسته ایجاد کند؛ از تضعیف انسجام تیم اجرایی و کاهش اعتماد نخبگان سیاسی تا ایجاد ابهام در برنامهریزی اجرایی و افزایش حساسیت اجتماعی نسبت به سلامت فرآیند انتخابات. هرگونه تغییر مدیریتی باید با دقت بالا و حداقل انگیزههای سیاسی انجام شود.
وکیلزاده در پایان تأکید کرد: اداره فارس باید بر پایه ثبات، منافع عمومی و ضرورتهای انتخاباتی باشد، نه تحت فشارهای سیاسی برای تغییراتی که هیچ ضرورت واقعی ندارند.