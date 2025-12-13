برای نجات زندگی، خون اهدا کنید؛ ذخایر خونی رو به کاهش است

به گزارش ایلنا، حسین هاشمی با اشاره به کاهش آمار مراجعین برای اهدای خون در روزهای سرد اظهارداشت: در فصول سرد سال به علت شیوع بیماری‌های سرماخوردگی و آنفولانزا و شرایط جوی، میزان مراجعه به مراکز خونگیری کاهش می‌یابد، در حالی که نیاز به خون و فرآورده‌های خونی دائمی و همیشگی است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی ذخیره خونی استان، افزود: ذخیره خون استان امروز ۲۲ آذرماه تنها برای ۵ روز کافی است و برای تقویت ذخایر و جلوگیری از مشکلات احتمالی در فصل سرما، نیازمند مشارکت بیشتر همه گروه‌های خونی، به‌ویژه گروه خونی O منفی هستیم.

هاشمی یادآور شد: بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و مجروحان سوانح و حوادث همواره نیازمند این ماده حیاتی هستند.

وی از مردم نوع دوست استان می‌خواهیم در این فصل نیز از اهدای خون غافل نشوند.

