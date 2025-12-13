خبرگزاری کار ایران
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری:

برای نجات زندگی، خون اهدا کنید؛ ذخایر خونی رو به کاهش است

کد خبر : 1726839
مدیرکل انتقال خون چهارمحال و بختیاری با هشدار نسبت به کاهش مراجعه اهداکنندگان خون در فصول سرد سال، از شهروندان خواست تا با حضور در مراکز اهدای خون، ذخیره خونی استان را که در حال حاضر تنها برای ۵ روز کافی است، تقویت کنند.

به گزارش ایلنا،   حسین هاشمی با اشاره به کاهش آمار مراجعین برای اهدای خون در روزهای سرد اظهارداشت: در فصول سرد سال به علت شیوع بیماری‌های سرماخوردگی و آنفولانزا و شرایط جوی، میزان مراجعه به مراکز خونگیری کاهش می‌یابد، در حالی که نیاز به خون و فرآورده‌های خونی دائمی و همیشگی است.

وی با اشاره به وضعیت فعلی ذخیره خونی استان، افزود: ذخیره خون استان امروز ۲۲ آذرماه تنها برای ۵ روز کافی است و برای تقویت ذخایر و جلوگیری از مشکلات احتمالی در فصل سرما، نیازمند مشارکت بیشتر همه گروه‌های خونی، به‌ویژه گروه خونی O منفی هستیم.

هاشمی یادآور شد: بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی، سرطانی و مجروحان سوانح و حوادث همواره نیازمند این ماده حیاتی هستند.

وی از مردم نوع دوست استان می‌خواهیم در این فصل نیز از اهدای خون غافل نشوند.

