تردد ۲۵۵ هزار کامیون صادراتی از مرزهای کرمانشاه

به گزارش ایلنا از کرمانشاه، رضا نیک روش اظهار کرد: از این ۲۵۵ هزار دستگاه کامیون عبوری حامل کالای صادراتی از حوزه نظارت گمرکات استان کرمانشاه، گمرک خسروی با تردد ۸۲ هزار و ۱۲۱ دستگاه بیشترین سهم را در بین گمرکات استان به خود اختصاص داده است.

مدیر کل گمرک کرمانشاه سهم گمرک پرویزخان از کامیون‌های صادراتی کرمانشاه را ۵۸ هزار و ۴۹۱ دستگاه و تعداد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی از گمرکات سومار را ۵۶ هزار و ۶۱۰ دستگاه عنوان کرد.

به گفته نیک‌روش، تعداد کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی از گمرک شوشمی ۲۸ هزار و ۶۵۸ دستگاه و گمرک شیخ صله را ۲۹ هزار و ۲۷۸ دستگاه بوده است.

نیک روش حجم کالاهای صادراتی توسط این تعداد کامیون را چهار میلیون و ۸۳۷ هزار تن به ارزش دو میلیارد و ۲۹ میلیون و ۲۴۷ هزار دلار اعلام کرد و یادآور شد: عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرکات استان در هشت ماهه امسال، شمش فولادی، میلگرد آجدار، نایلون رولی پلاستیکی، گوجه فرنگی، مصنوعات پلاستیکی، رافینیت مایع، سنگ مرمریت، پودر شیرخشک، انواع کاشی و کامپاند بوده است.

