رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خبرداد:

دو مورد فوت ناشی از آنفلوانزا در استان/روند کاهشی آنفلوآنزا در کرمانشاه

کد خبر : 1726824
ثبت دو فوتی در کرمانشاه

رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به ثبت دو مورد فوت ناشی از آنفلوآنزا در استان، گفت: پیش‌بینی می‌شود طی دو تا چهار هفته آینده شیوع بیماری به مرحله سیر نزولی وارد شود.

به گزارش  ایلنا از کرمانشاه،  علی سروش ، با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت بروز بیماری آنفلوآنزا در استان اظهار کرد: بروز این بیماری از نیمه دوم آبان‌ آغاز شده و براساس داده‌های ثبت‌شده، روند افزایشی آن همچنان ادامه دارد.

وی افزود: آستانه هشدار آنفلوآنزا ۱۰ درصد تعریف شده و استان کرمانشاه از هفته چهارم آبان از سطح هشدار عبور کرده است.

وی با تأکید بر اینکه الگوی شیوع در استان مطابق مدل‌های معتبر اپیدمیولوژیک پیش می‌رود، افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد روند افزایش بیماران در چارچوب الگوی طبیعی فصل بوده و با یک روند قابل انتظار مواجه هستیم، بنابراین افزایش غیرعادی یا غیرمنتظره‌ای در استان مشاهده نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان با ابراز تأسف از ثبت دو مورد فوت ناشی از آنفلوانزا در استان، گفت: با توجه به روند منحنی بیماری، پیش‌بینی می‌شود طی دو تا چهار هفته آینده شیوع بیماری به مرحله سیر نزولی وارد شود.

 سروش همچنین با اشاره به آماده‌باش کامل حوزه سلامت استان، افزود: تمامی مراکز بهداشتی و بیمارستانی در شهرستان‌ها دستورالعمل‌های کشوری مرتبط با مدیریت و درمان آنفلوانزا را دریافت کرده‌اند و آمادگی کامل برای ارائه خدمت دارند. در مرکز استان نیز بیمارستان امام رضا(ع) برای بیماران بزرگسال و بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی برای بیماران کودک به‌صورت کامل در حال پذیرش و ارائه خدمت هستند.

وی ادامه داد: در حوزه دارو نیز هیچ کمبودی وجود ندارد و داروهای اختصاصی درمان آنفلوآنزا براساس پروتکل‌های درمانی در سطح استان در دسترس است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه با بیان اینکه رعایت چند نکته ساده می‌تواند نقش قابل‌توجهی در کاهش ابتلا به این بیماری ایفا کند، افزود: استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، شست‌وشوی مکرر دست‌ها، تهویه مناسب محیط‌های بسته، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری به‌خصوص برای گروه‌های پرخطر، خودداری از خوددرمانی و استراحت در منزل در صورت داشتن علائم و مراجعه به مراکز درمانی در صورت تشدید نشانه‌ها از مهم‌ترین مواردی است که باید به آن توجه شود. همچنین توصیه می‌شود گروه‌های پرخطر از جمله سالمندان، بیماران مزمن و زنان باردار نسبت به دریافت واکسن آنفلوانزا اقدام کنند.

 سروش با تأکید بر اینکه نظام سلامت استان با آمادگی کامل در حال مدیریت شرایط است، اظهار کرد: از مردم استان درخواست می‌کنیم با رعایت توصیه‌های بهداشتی و همکاری با کادر سلامت، ما را در عبور از این دوره بیماری همراهی کنند تا بتوانیم هرچه سریع‌تر شاهد کاهش موارد ابتلا در استان باشیم.

