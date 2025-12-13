به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، سید مصطفی جعفری با اعلام این خبر افزود: تخصیص آگهی به هر رسانه منوط به عدم مغایرت با قوانین و ضوابط مرتبط با هر نوع آگهی است؛ به این معنا که چنانچه در هر یک از قوانین یا مصوبات، درج آگهی در نوع خاصی از رسانه تصریح شده باشد، آگهی صرفاً به همان نوع رسانه تخصیص می‌یابد.

جعفری با تأکید بر اینکه ارایه آگهی به رسانه‌ها باید منطبق بر شرایط و تأیید آن نشریه یا روزنامه در سامانه جامع رسانه‌های کشور باشد، ادامه داد: بر این اساس، رسانه‌های غیر روزنامه‌ و کلیه رسانه‌های تخصصی و اختصاصی، در صورت درخواست دستگاه سفارش‌دهنده و با ذکر نام رسانه یا به‌صورت گروهی، مشمول دریافت آگهی خواهند بود.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین خاطرنشان کرد: نشریات مختلف اعم از هفته‌نامه، دوهفته‌نامه و نظایر آن، مشروط بر ارزیابی و تأیید در سامانه جامع رسانه‌های کشور، مجاز به دریافت آگهی‌های دولتی هستند.

این مسئول رسانه ای ادامه داد: اولویت نخست در توزیع آگهی‌های دولتی توسط اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، باید با رسانه‌های چاپی محلی، استانی و منطقه‌ای و همچنین پایگاه‌های خبری دارای دفتر مرکزی در استان قزوین و نه رسانه‌های سراسری باشد.

وی افزود: امید است با رعایت دقیق دستورالعمل‌ها از سوی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین و تحقق توزیع عادلانه آگهی‌ها، زمینه رشد اقتصادی و تقویت فعالیت نشریات محلی بیش از پیش فراهم شود.

رئیس خانه مطبوعات استان قزوین گفت: استان قزوین دارای ۳۹ رسانه چاپی شامل ۲ روزنامه، ۳ هفته‌نامه، ۳ دوهفته‌نامه، ۱۷ ماهنامه و ۱۴ فصلنامه است که بر اساس دستورالعمل‌های موجود، روزنامه "ولایت قزوین"، هفته‌نامه‌های "مینودر" و "حدیث ما" و ماهنامه‌های "فروردین امروز" و "تقاطع" مجاز به دریافت آگهی دولتی هستند.

وی همچنین اعلام کرد: در حال حاضر 48 رسانه الکترونیک برخط در استان قزوین وجود دارد که دوره انتشار این 48 رسانه؛ پایگاه خبری است و از این تعداد تنها ۳ پایگاه‌های خبری به نام‌های "صبح قزوین"، "تیتر قزوین" و "نوفه" امکان دریافت آگهی دولتی را دارند.

جعفری افزود: چند ماهی هست که آگهی‌های پایگاه خبری «تیتر قزوین» با تصمیم و نگاه سیاسی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین قطع شده است.

رئیس خانه مطبوعات استان در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین، تمامی دستگاه‌های اجرایی را نسبت به نحوه توزیع آگهی‌های دولتی آگاه سازد تا زمینه بهره‌مندی سایر رسانه‌های محلی نیز از آگهی‌های دولتی فراهم شود.

