کهگیلویه و بویراحمد در آستانه همه گیری آنفلوآنزا
سخنگوی ستاد پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به همه گیر شدن ویروس آنفلوآنزا در این استان هُشدار داد.

به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، "مسلم شریفی" در گفت و گو با رسانه ها  از روند هشدار آمیز شیوع ویروس آنفلوانزا در استان کهگیلویه و بویراحمد خبرداد و اظهارداشت: در شبانه روز گذشته، ۴۹ بیمار جدید با علائم تنفسی در بیمارستان‌های این استان بستری شده‌اند.

وی با بیان اینکه،مجموع بیماران بستری به ۱۵۱ نفر افزایش یافت که از این تعداد، ۱۲ نفر در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند، خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۴۵ درصد از مراجعان به مراکز درمانی به صورت سرپایی درمان شدند و ۲۲ درصد از موارد بستری‌شده همچنان ناشی از بیماری آنفلوانزا است.

سخنگوی ستاد پیشگیری از شیوع آنفلوآنزا در استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:  ۶۰ درصد از مجموع مراجعات، سرپایی بوده و افراد بستری شده نیز متعلق به گروه سنی زیر ۲۴ سال است.

شریفی با تاکید براینکه وضعیت کلی آمار بیماران آنفلوآنزایی در استان کهگیلویه و بویراحمد ثابت و در حالت هشدار آمیز باقی مانده است، یادآورشد: از مردم مُصرانه می خواهیم با رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی، پرهیز از حضور در تجمعات غیرضروری، تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های پرخطر و مراجعه به موقع به مراکز درمانی در صورت بروز علائم، در کنترل شیوع بیماری مشارکت کنند.

