به گزارش ایلنا، در ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه شهرستان آباده هیچ بارشی ثبت نکرد و مجموع بارش سال جاری تاکنون ۱.۴ میلی‌متر بوده است که نسبت به سال گذشته ۹۵ درصد کاهش داشته و در مقایسه با میانگین بلندمدت مشابه نیز ۹۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. آباده طشک نیز هیچ بارشی نداشته و بارش سال جاری آن ۲.۱ میلی‌متر بوده که نسبت به سال گذشته ۹۶ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

در شهرستان اردکان، ۱۷.۵ میلی‌متر بارش ثبت شد و مجموع بارش سال جاری تاکنون ۸۲.۱ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش دارد. ایستگاه شهرستان ارسنجان ۱۰.۶ میلی‌متر بارندگی ۲۴ ساعته داشته و بارش سال جاری ۱۷ میلی‌متر بوده که ۶۵ درصد کمتر از سال گذشته است. استهبان ۴ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۴ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۹۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

در شهرستان اقلید، ۷.۴ میلی‌متر بارش ثبت شد و مجموع بارش سال جاری تاکنون ۲۱.۲ میلی‌متر است که کاهش ۶۵ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. شهرستان ایزدخواست هم هیچ بارشی نداشته و مجموع بارش سال جاری این شهرستان ۳.۶ میلی‌متر است که ۹۰ درصد کمتر از سال گذشته است. شهرستان بوانات ۱.۲ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری آن ۶.۲ میلی‌متر است که ۸۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

شهرستان پاسارگاد ۲.۷ میلی‌متر بارش داشته و بارش سال جاری آن ۱۷.۸ میلی‌متر است که ۶۹ درصد کمتر از سال گذشته گزارش شده است. تخت‌جمشید ۱۰.۲ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۵.۴ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۷۶ درصد کاهش داشته است.

شهرستان جهرم با ۳۳.۹ میلی‌متر بارش ۲۴ ساعته بیشترین بارش استان را ثبت کرده و مجموع بارش سال جاری ۳۳.۹ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۳۶ درصد کاهش داشته است. جویم ۴.۲ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری آن ۷.۲ میلی‌متر است که ۸۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

خرامه هیچ بارشی ثبت نکرد و مجموع بارش سال جاری ۱۷ میلی‌متر است که ۵۸ درصد کمتر از سال گذشته است. خفر ۸ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۰.۵ میلی‌متر است که کاهش ۷۸ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. خنج ۱۰.۵ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۰.۵ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۷۶ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شهرستان داراب ۱۸ میلی‌متر بارش ۲۴ ساعته داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۸ میلی‌متر است که ۵۱ درصد کمتر از سال گذشته گزارش شده است. رستم هیچ بارشی ثبت نکرد، اما مجموع بارش سال جاری ۱۲۸ میلی‌متر است که تنها ۲ درصد کمتر از سال گذشته است.

سددرودزن ۴.۱ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۳۱.۵ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد کاهش دارد. شهرستان زرقان ۱۰.۵ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۲.۵ میلی‌متر است که کاهش ۸۱ درصدی نسبت به سال گذشته دارد. زرین‌دشت ۶.۴ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری آن ۶.۴ میلی‌متر است که ۷۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

شهرستان سروستان ۱۳.۷ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۹ میلی‌متر است که ۵۷ درصد کمتر از سال گذشته است. شیراز ۱۱.۸ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۳.۸ میلی‌متر است که کاهش ۸۰ درصدی دارد. صفاشهر ۴.۱ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۶.۶ میلی‌متر است که ۸۷ درصد کمتر از سال گذشته است.

فراشبند ۱۶.۸ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۳۰.۵ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد کاهش داشته است. فسا ۱۶.۳ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۶.۳ میلی‌متر است که ۶۷ درصد کمتر از سال گذشته است. فورگ داراب ۳ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۳ میلی‌متر است که ۸۹ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

فیروزآباد ۱۳ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۲۸ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۶۶ درصد کاهش داشته است. قیر و کارزین ۲۲ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۲۲ میلی‌متر است که کاهش ۵۸ درصدی دارد. کازرون ۱۵.۲ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۴۷.۴ میلی‌متر است که ۵۵ درصد کمتر از سال گذشته است.

کوار ۱۷ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۳۹ میلی‌متر است که ۴۷ درصد کاهش دارد. گراش ۱۷.۱ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۷.۱ میلی‌متر است که ۴۹ درصد کمتر از سال گذشته است. لار ۱۹.۳ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۹.۳ میلی‌متر است که کاهش ۴۳ درصدی دارد.

لامرد با ۴۷.۹ میلی‌متر بارش ۲۴ ساعته بیشترین میزان بارندگی را ثبت کرده و مجموع بارش سال جاری ۴۷.۹ میلی‌متر است که تنها ۶ درصد کمتر از سال گذشته بوده است. مهر ۳۰ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۳۰ میلی‌متر است که ۴۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. ممسنی ۷.۲ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۱۰۰.۹ میلی‌متر است که نسبت به سال گذشته ۲۴ درصد کاهش داشته است.نی ریز ۲.۴ میلی‌متر بارش داشته و مجموع بارش سال جاری ۲.۴ میلی‌متر است که ۹۲ درصد کمتر از سال گذشته گزارش شده است.

میانگین کل بارش استان فارس در ۲۴ ساعت گذشته ۱۱.۴ میلی‌متر، مجموع بارش سال جاری تاکنون ۲۳.۹ میلی‌متر، مجموع بارش سال زراعی گذشته ۴۸.۸ میلی‌متر و بلندمدت مشابه ۵۸.۲ میلی‌متر بوده است که کاهش ۵۱ درصدی نسبت به سال گذشته و ۵۹ درصدی نسبت به بلندمدت را نشان می‌دهد.

