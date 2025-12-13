خبرگزاری کار ایران
۱۰۰ کیلومتر از مسیر‌های عشایری در لالی و اندیکا
مدیرکل امور عشایر خوزستان گفت: در پی بارندگی‌های شدید در شهرستان‌های لالی و اندیکا ۱۰۰ کیلومتر از مسیر‌های عشایری در این مناطق مسدود شده است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، سید اسکندر موسوی‌زاده با اشاره به بازدید خود از مناطق عشایری شهرستان لالی، اظهار کرد: طی بارش ۱۳۸ میلمتری باران و جاری شدن سیل در چند روز گذشته در شهرستان لالی تاکنون ۷۰ کیلومتر از مسیر‌های عشایری این شهرستان مسدود شده‌اند که با تلاش کارکنان اداره امور عشایر این شهرستان با ۴ دستگاه لودر در حال بازگشایی هستند.

وی افزود: همچنین ۳۰ کیلومتر از مسیر‌های عشایری مناطق اندیکا بر اثر بارندگی مسدود شده است.

موسوی‌زاده در ادامه گفت: در راستای اصلاح و بازگشایی این مسیر‌های عشایری دو دستگاه لودر این اداره به این مناطق فرستاده شده است. تا پایان هفته جاری این مسیر‌های مسدود شده بازگشایی خواهند شد.

 

