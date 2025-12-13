وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۶ شهر در وضعیت قرمز و ناسالم و ۷ شهر دیگر در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفت.
به گزارش ایلنا از خوزستان و براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، امروز شنبه ۲۲ آذرماه شاخص کیفی هوا در شهرهای خرمشهر با ۱۶۸، کارون ۱۶۱، دشت آزادگان ۱۵۶، هویزه و آبادان ۱۵۲، اهواز ۱۴۷ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار گرفتند.
همچنین آغاجاری با ۱۳۳، دزفول ۱۲۸، اندیمشک ۱۲۰، ملاثانی ۱۱۹، شادگان ۱۱۳، باغملک ۱۱۰، بندر ماهشهر ۱۰۵ AQI نشان دهنده وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
شهرهای امیدیه، اندیکا، بهبهان، دهدز، شوش، شوشتر و مسجدسلیمان در وضعیت قابل قبول و ایذه، رامهرمز، لالی، هفتکل و هندیجان در وضعیت پاک قرار گرفت.