۱۱۳۵ حلقه چاه غیرمجاز طی سالجاری در فارس پُر شد

به گزارش ایلنا، سیاوش بد‌ری در جلسه هم‌اندیشی پروژه‌های طرح احیاء و تعادل بخشی، که با حضور رئیس و معاونان و کارشناسان حوضه‌های آبریز زهره-جراحی و حوضه‌های جنوبی و نیز حوضه آبریز زاینده‌رود و فلات مرکزی کشور برگزار شد، به تشریح سیمای آب استان فارس و شرایط فعلی منابع آب سطحی و زیرزمینی در این استان پرداخت.

‌بد‌ری با بیان اینکه، بخش بسیار مهمی از اقدامات و فعالیت‌های شرکت‌های آب منطقه‌ای، در معاونت حفاظت و بهره‌برداری و به‌طور مشخص در مدیریت حفاظت و بهره‌برداری است، اجرای تکالیف تعیین شده از سوی وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب جزو اولویت‌های آب منطقه‌ای فارس دانست.

رئیس هیئت‌مدیره آب منطقه‌ای فارس، گفت: با‌توجه‌به اتکای اقتصاد این استان به کشاورزی، بخش قابل‌توجهی از منابع آب استحصالی فارس در این بخش به مصرف می‌رسد.

‌بد‌ری همچنین با اشاره به در دستور کار بودن ٢ رویداد مهم در فارس، گفت: شرکت آب منطقه‌ای با همراهی و همکاری دیگر نهاد‌ها و سازمان‌ها، دیماه امسال رویداد مدرسه زمستانه و بهمن ماه امسال رویداد ملی ارتقاء بهره‌وری آب را اجرا خواهد کرد.

مدیرعامل آب منطقه‌ای فارس، رویداد ارتقاء بهره‌وری آب را حرکتی در بُعد ملی دانست و از همه علاقه‌مندان، صاحب‌نظران و متخصصان حوزه آب‌برای مشارکت در این‌رویداد و ارسال ایده‌های خلاقانه در محور‌های چندگانه آن، دعوت کرد.

‌معاون حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای فارس نیز گفت: این استان با بیش از ۵ میلیون نفر جمعیت، ٧.۵ درصد از مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.

‌علی داودی‌مهر، با بیان اینکه بیش از ٦۵ درصد مساحت فارس را ارتفاعات و بالغ‌بر ٣۵ درصد آن را دشت‌ها تشکیل داده است، گفت: براساس آماربرداری سال ٩٨، بالغ‌بر ٦۵ هزار حلقه چاه مجاز و نزدیک ٣٠ هزار حلقه چاه غیرمجاز در فارس شناسایی شده که حدود ٨ هزار حلقه چاه غیرمجاز آن فعال است.

وی افزود: گستردگی کار حفاظت و بهره‌برداری و اجرای قانون در حوزه‌ای که با معیشت مردمان گره خورده، همواره با مشکلاتی همراه است، ولیکن با مدیریت کارآمد می‌توان امیدوار بود دریک بازه زمانی تمامی محدوده‌های مطالعاتی به تعادل برسند.

‌مدیر حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز در این جلسه با ارائه گزارشی کامل از روند اجرای طرح احیا و تعادل بخشی در این استان، گفت: براساس آماربرداری انجام شده در سال ١٣٩٨ مجموع مصارف آب در استان فارس بالغ‌بر ٧ میلیارد مترمکعب در سال برآورد شده است.

علی‌اکبر بازیار با یادآوری اینکه از سال ١٣٩٩ تا پایان ١٤٠٣ به طور میانگین هر سال ٢٤٠٠ حلقه چاه غیرمجاز در فارس پُر و مسلوب‌المنفعه شده است، گفت: طی یک هفته گذشته تنها در محدوده سد درودزن بالغ‌بر ١١٠ حلقه چاه غیرمجاز پُر و مسلوب‌المنفعه شد.

‌بازیار در‌عین‌حال، مقابله با چاه‌های غیرمجاز را به لحاظ لجستیکی و اعتباری، بسیار پرهزینه و دارای تبعات اجتماعی دانست و ابراز امیدواری کرد با تدوین و تصویب قوانینی، راهکار‌های موثر جایگزین برای ممانعت از برداشت غیرمجاز از منابع سطحی و زیرزمینی آب، اجرایی شود.

مدیر حفاظت و بهره‌برداری آب منطقه‌ای فارس، تعداد چاه‌های غیرمجاز پُرشده در سال‌جاری را بالغ‌بر ١١٣۵ حلقه اعلام و اضافه کرد: فارس طی سه سال اخیر در زمینه نصب کنتور‌های هوشمند، جهش خوبی داشته است.

بازیار با یادآوری اینکه یکی از اقدامات اجرایی شده در فارس، استفاده از ظرفیت شرکت‌های مختلف تولید کننده کنتورهوشمند بوده است، گفت: امسال ٢١۵٠ دستگاه کنتور روی چاه‌های مُجاز نصب شده است.

‌مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقه‌ای فارس نیز در این جلسه با اشاره به روند زمان‌بر و پُرهزینه مواجهه قانونی با بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آبی، بر لزوم تمرکز و اهتمام بیشتر بر طرح‌های فرهنگ‌سازی و نیز مدیریت مشارکتی تاکید کرد.

‌محمدمهدی شریفی با یادآوری اینکه بیشترین تلاش‌ها مربوط به‌کارکنان ذیل معاونت حفاظت و بهره‌برداری است که در خط مقدم حفاظت از منابع آب قرار دارند، گفت: به نظر می‌رسد که استفاده از ظرفیت برنامه مدیریت مشارکتی برای مقابله با تخلفات مختلف در زمینه برداشت از منابع آب و مدیریت مصرف در بخش‌های مختلف باید بیش از هر زمانی مد‌نظر قرار گیرد.

‌شریفی، فرهنگ‌سازی و ارتقاء دانش آبی گروه‌های مختلف جامعه را اقدامی ریشه‌ای و بسیار اثرگذار در نهادینه کردن فرهنگ حفاظت از منابع ارزشمند آب دانست و تاکید کرد در این راستا باید تا حد امکان از ظرفیت‌های مدیریت مشارکتی بهره‌‌برد.

‌در بخشی از این جلسه، روسا و مدیران امور آب شهرستان‌های فارس به تشریح اقدامات اجرایی شده در قالب برنامه‌ احیا و تعادل بخشی، پرداختند.

‌در پایان این نشست هم‌اندیشی، رئیس حوضه آبریز زهره-جراحی و حوضه‌های جنوبی و سرپرست حوضه آبریز زاینده‌رود و فلات مرکزی کشور در‌خصوص لزوم اجرای قانون برنامه هفتم توسعه در راستای طرح مهم احیا و تعادل بخشی اشاره کرد.

مهرزاد احسانی گفت: وضعیت فعلی منابع آب کشور آنچنان مطلوب نیست و تنها به‌وسیله مدیریت در حوزه مصرف می‌توان آب پایدار را در تمامی بخش‌هایی شرب و بهداشت، صنعت و خدمات و کشاورزی تامین کرد.

رئیس حوزه آبریز زهره-جراحی و حوضه‌های جنوبی ادامه داد: کار در معاونت حفاظت سخت و طاقت فرساست لیکن با تلاش و کوشش مضاعف بایستی در جهت به ثمر نشستن آن همت گماشت.

انتهای پیام/