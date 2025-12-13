خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انسداد 262 حلقه چاه غیرمجاز در قزوین

انسداد 262 حلقه چاه غیرمجاز در قزوین
کد خبر : 1726690
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان قزوین گفت: با همکاری دستگاه قضا و نیروی انتظامی از ابتدای سال جاری تاکنون 262 حلقه چاه غیرمجاز در سطح استان شناسایی، پر و مسلوب المنفعه شده است.

به گزارش  ایلنا از قزوین، منصور ستوده با اعلام این خبر گفت: حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین وظایف ما در استان می باشد که در همین خصوص و در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 262 حلقه چاه غیرمجاز با دبی مجموع 4.85 میلیون متر مکعب در سال پس از اخذ احکام قضایی توسط گروه انسداد شرکت آب منطقه ای قزوین با همکاری مامورین ماده 30 و با همراهی نیروی انتظامی در سطح استان پر و مسلوب المنفعه شده است.

وی افزود: طی همین مدت تعداد 57 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز نیز در سطح استان شناسایی و توقیف شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به کاهش میزان بارندگی و تداوم خشکسالی و لزوم سازگاری با کم آبی گفت: نصب کنتورهای هوشمند و تجهیزات اندازه گیری برخط جهت مدیریت مصرف و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز از جمله اقداماتی است که می تواند کمک شایانی به احیاء دشت قزوین نماید، که در همین خصوص در سال جاری تا آذرماه تعداد 44 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز استان نصب شده است.

ستوده با اشاره به نقش مهم اصلاح و تعدیل پروانه چاه های کشاورزی به عنوان یک اقدام غیرسازه ای در جهت احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی افزود: در راستای اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری چاه‌های کشاورزی براساس آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و حجم آب قابل برنامه ریزی در محدوده های مطالعاتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون پروانه 226 حلقه چاه کشاورزی اصلاح و تعدیل شده که این اقدام منجر به صرفه جویی و حفظ و حراست از حدود 12.45 میلیون مترمکعب آب در سفره های آب زیرزمینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص رودخانه های استان ادامه داد: به منظور عبور ایمن سیلاب صیانت از منابع آب و ارتقای توان مدیریت سیلاب، عملیات آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها در محدوده استان قزوین به میزان 5.73 هکتار صورت گرفته و همچنین 6.5 کیلومتر از مسیر رودخانه های استان نیز لایروبی شده است.

ستوده در پایان یادآور شد: شرکت آب منطقه ای در چارچوب قوانین و مقررات با کمک گروه های گشت و بازرسی ضمن شناسایی تخلفات در حوزه منابع آب های سطحی و زیرزمینی با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری