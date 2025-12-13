انسداد 262 حلقه چاه غیرمجاز در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، منصور ستوده با اعلام این خبر گفت: حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی یکی از مهمترین وظایف ما در استان می باشد که در همین خصوص و در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، از ابتدای سال جاری تاکنون تعداد 262 حلقه چاه غیرمجاز با دبی مجموع 4.85 میلیون متر مکعب در سال پس از اخذ احکام قضایی توسط گروه انسداد شرکت آب منطقه ای قزوین با همکاری مامورین ماده 30 و با همراهی نیروی انتظامی در سطح استان پر و مسلوب المنفعه شده است.

وی افزود: طی همین مدت تعداد 57 دستگاه و ادوات حفاری غیرمجاز نیز در سطح استان شناسایی و توقیف شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به کاهش میزان بارندگی و تداوم خشکسالی و لزوم سازگاری با کم آبی گفت: نصب کنتورهای هوشمند و تجهیزات اندازه گیری برخط جهت مدیریت مصرف و جلوگیری از اضافه برداشت چاههای مجاز از جمله اقداماتی است که می تواند کمک شایانی به احیاء دشت قزوین نماید، که در همین خصوص در سال جاری تا آذرماه تعداد 44 دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز استان نصب شده است.

ستوده با اشاره به نقش مهم اصلاح و تعدیل پروانه چاه های کشاورزی به عنوان یک اقدام غیرسازه ای در جهت احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی افزود: در راستای اصلاح و تعدیل پروانه بهره برداری چاه‌های کشاورزی براساس آیین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی و حجم آب قابل برنامه ریزی در محدوده های مطالعاتی استان از ابتدای سال جاری تاکنون پروانه 226 حلقه چاه کشاورزی اصلاح و تعدیل شده که این اقدام منجر به صرفه جویی و حفظ و حراست از حدود 12.45 میلیون مترمکعب آب در سفره های آب زیرزمینی شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با اشاره به اقدامات صورت گرفته در خصوص رودخانه های استان ادامه داد: به منظور عبور ایمن سیلاب صیانت از منابع آب و ارتقای توان مدیریت سیلاب، عملیات آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها در محدوده استان قزوین به میزان 5.73 هکتار صورت گرفته و همچنین 6.5 کیلومتر از مسیر رودخانه های استان نیز لایروبی شده است.

ستوده در پایان یادآور شد: شرکت آب منطقه ای در چارچوب قوانین و مقررات با کمک گروه های گشت و بازرسی ضمن شناسایی تخلفات در حوزه منابع آب های سطحی و زیرزمینی با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی خواهد کرد.

