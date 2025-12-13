دور جدید اقدامات حفاظتی وساماندهی میراث ساسانی فارس با ١٠ پروژه

‌به گزارش ایلنا، افشین ابراهیمی گفت: این پروژه‌ها با اتکا به اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت و با رقمی درحدود ۲۰ میلیارد تومان در حال برنامه‌ریزی است.

‌مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس افزود: این بسته جدید ازاقدامات، گام دیگری در مسیرارتقایی وضعیت حفاظتی و مدیریت پایدار این پهنه میراث جهانی محسوب می‌شود.

‌ابراهیمی با تشریح جزئیات این طرح‌ها اظهار کرد: از١٠ پروژه مورد نظر، پنج پروژه در مجموعه جهانی بی‌شاپور عملیاتی خواهد شد این طرح‌ها شامل تثبیت بدنه‌های آسیب‌دیده معماری، مسیر‌های ایمن بازدید برای گردشگران، نصب فنس حفاظتی در نقاط حساس محوطه، جمع‌آوری و ساماندهی سنگ‌های آواری پراکنده و نیز ایجاد پوشش‌های حفاظتی بر روی بخش‌های آسیب‌پذیر آثار معماری است.

وی بیان کرد: این اقدامات با هدف کاهش مخاطرات محیطی، جلوگیری از فرسایش شتاب‌گرفته و افزایش استاندارد‌های بازدید انجام می‌شود.

مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس در ادامه به پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در محوطه جهانی فیروزآباد هم اشاره کرد و گفت: اقدامات حفاظتی اضطراری در بنای قلعه‌دختر، اجرای مسیربازدید دسترسی رابه فضا‌های معمای کاخ اردشیر بابکان، ایجاد سالن معرفی با هدف ارتقای کیفیت بازدید، استقرار تاسیسات خدمات گردشگری در محدوده شهر تاریخی گور و ایجاد پوشش حفاظتی بر روی ترانشه آرامگاهی، پنج پروژه اصلی این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

‌ابراهیمی این اقدامات را از زیرساخت‌های ضروری برای حفاظت بلندمدت و نیز برای مدیریت مناسب حجم رو‌به‌افزایش بازدید‌کنندگان دانست.

‌وی همچنین خاطرنشان کرد: در صورت نهایی‌شدن و اجرای این ۱۰ پروژه، تعداد طرح‌های حفاظتی، مرمتی و ساماندهی انجام‌شده در منظر ساسانی فارس از سال گذشته تا کنون به ۳۰ پروژه می‌رسد.

‌مدیر پایگاه میراث جهانی منظر باستان‌شناسی ساسانی فارس گفت: تاکنون ۲۰ پروژه در سه محوطه بی‌شاپور، فیروزآباد و سروستان به سرانجام رسیده ویا مرحله تکمیل است که شامل ۱۰ پروژه در بی‌شاپور، ۵ پروژه در فیروزآباد و ۵ پروژه در کاخ سروستان بوده است.

ابراهیمی دامنه این پروژه‌ها را بسیار متنوع توصیف کرد و گفت: طرح‌های انجام‌شده طی سال گذشته و امسال حوزه‌های مختلفی از‌جمله ساماندهی مسیر‌های بازدید، مبلمان محیطی، حفاظت و مرمت سنگ‌نگاره‌ها، کاوش‌های باستان‌شناسی، آواربرداری و پاکسازی، مرمت بنا‌ها و تزئینات وابسته، بهسازی فضا‌های اداری و خدماتی و نورپردازی را در برمی گیرد.

‌وی رقم کلی اعتبارات این طرح‌ها را مجموعا حدود ۲۵ میلیارد تومان از محل منابع ملی، استانی و اعتبارات مسئولیت اجتماعی وزارت نفت اعلام کرد.

مدیر پایگاه جهانی منظر ساسانی فارس تاکید کرد تحقق این مجموعه اقدامات، ظرفیت‌های حفاظتی و گردشگری این منظرمیراث جهانی را تقویت کرده و حضور بیشتر گردشگران وارائه خدمات مناسب‌تر به ایشان فراهم می‌سازد.

