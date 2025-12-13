خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل هواشناسی استان خبر داد:

افزایش ابر، مه‌آلودگی و بارش باران در البرز تا پایان هفته/احتمال بارش برف و یخبندان در محورهای کوهستانی

افزایش ابر، مه‌آلودگی و بارش باران در البرز تا پایان هفته/احتمال بارش برف و یخبندان در محورهای کوهستانی
کد خبر : 1726657
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به ناپایداری ضعیف جوی از امروز شنبه ۲۲ آذرماه، نسبت به مه‌آلودگی، کاهش دید افقی و احتمال بارش برف و یخبندان در ارتفاعات و محورهای کوهستانی استان تا پایان هفته هشدار داد.

کامران حقی‌آبی مدیرکل هواشناسی استان البرز در گفت‌وگو با ایلنا با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: تحلیل نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از صبح شنبه ۲۲ آذرماه، ناپایداری ضعیفی در منطقه حاکم است که به موجب آن در برخی ساعات افزایش ابر، مه‌آلودگی و در پاره‌ای نقاط بارش خفیف باران و در ارتفاعات و جاده‌های کوهستانی استان، بارش برف همراه با یخبندان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بیشترین دمای هوای استان مربوط به صبح روز شنبه است و طی روزهای آینده تغییرات دما محسوس نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی البرز با تشریح وضعیت جوی روزهای آینده گفت: امروز شنبه، آسمان استان قسمتی تا ابری، در ساعات صبح مه‌آلود و از عصر با کاهش ابر همراه خواهد بود. روز یکشنبه، وضعیت هوا صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات عصر و شب، وزش باد و مه رقیق دور از انتظار نیست. روز دوشنبه نیز آسمان قسمتی تا ابری خواهد بود و در ساعات عصر احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

حقی‌آبی با اشاره به وضعیت وزش باد در استان تصریح کرد: حداکثر سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به حدود ۳۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

وی در ادامه در ارتباط با وضعیت محورهای مواصلاتی استان بیان کرد: در محورهای کوهستانی و شمالی استان البرز از جمله جاده کرج–چالوس و طالقان، طی روزهای شنبه و یکشنبه در برخی ساعات مه‌آلودگی، کاهش دید افقی، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش برف و یخبندان پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی البرز تأکید کرد: رانندگان و مسافران به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی، ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات زمستانی، پیش از تردد از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع حاصل کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری