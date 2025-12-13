مدیرکل هواشناسی استان خبر داد:
افزایش ابر، مهآلودگی و بارش باران در البرز تا پایان هفته/احتمال بارش برف و یخبندان در محورهای کوهستانی
مدیرکل هواشناسی استان البرز با اشاره به ناپایداری ضعیف جوی از امروز شنبه ۲۲ آذرماه، نسبت به مهآلودگی، کاهش دید افقی و احتمال بارش برف و یخبندان در ارتفاعات و محورهای کوهستانی استان تا پایان هفته هشدار داد.
کامران حقیآبی مدیرکل هواشناسی استان البرز در گفتوگو با ایلنا با اشاره به آخرین الگوهای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: تحلیل نقشههای هواشناسی نشان میدهد از صبح شنبه ۲۲ آذرماه، ناپایداری ضعیفی در منطقه حاکم است که به موجب آن در برخی ساعات افزایش ابر، مهآلودگی و در پارهای نقاط بارش خفیف باران و در ارتفاعات و جادههای کوهستانی استان، بارش برف همراه با یخبندان پیشبینی میشود.
وی افزود: بیشترین دمای هوای استان مربوط به صبح روز شنبه است و طی روزهای آینده تغییرات دما محسوس نخواهد بود.
مدیرکل هواشناسی البرز با تشریح وضعیت جوی روزهای آینده گفت: امروز شنبه، آسمان استان قسمتی تا ابری، در ساعات صبح مهآلود و از عصر با کاهش ابر همراه خواهد بود. روز یکشنبه، وضعیت هوا صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات عصر و شب، وزش باد و مه رقیق دور از انتظار نیست. روز دوشنبه نیز آسمان قسمتی تا ابری خواهد بود و در ساعات عصر احتمال بارش پراکنده وجود دارد.
حقیآبی با اشاره به وضعیت وزش باد در استان تصریح کرد: حداکثر سرعت وزش باد در برخی مناطق استان به حدود ۳۵ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.
وی در ادامه در ارتباط با وضعیت محورهای مواصلاتی استان بیان کرد: در محورهای کوهستانی و شمالی استان البرز از جمله جاده کرج–چالوس و طالقان، طی روزهای شنبه و یکشنبه در برخی ساعات مهآلودگی، کاهش دید افقی، بارش پراکنده باران و در ارتفاعات بارش برف و یخبندان پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی البرز تأکید کرد: رانندگان و مسافران بهویژه در جادههای کوهستانی، ضمن رعایت نکات ایمنی و استفاده از تجهیزات زمستانی، پیش از تردد از آخرین وضعیت راهها اطلاع حاصل کنند.