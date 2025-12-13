خبرگزاری کار ایران
رئیس کل دادگستری هرمزگان خبرداد؛

توقیف کشتی نفتکش خارجی به اتهام حمل ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان

رئیس کل دادگستری هرمزگان از توقیف یک کشتی نفتکش خارجی به اتهام حمل ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق در دریای عمان خبر داد.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مجتبی قهرمانی گفت: در ادامه روند رصد و پایش اطلاعاتی تحرکات مشکوک به قاچاق سوخت در مرز‌های آبی کشور در پهنه‌ی دریای عمان، ضابطان با اخذ مجوز قضایی پس از بازرسی یک فروند کشتی نفتکش خارجی در آب‌های تحت حاکمیت ایران در حوزه غرب جاسک به دلیل تخلفات متعدد دریانوردی و نقص مدارک قانونی مربوط به محموله این شناور، نسبت به توقیف آن به اتهام حمل ۶ میلیون لیتر سوخت قاچاق اقدام کردند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه محموله این نفتکش حدودا با ظرفیت ۲۰۰ لنج و ۲۰۰۰ خودروی نیسان برابری می کند، افزود: با گزارش ضابطان، پرونده‌ای در این خصوص در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جاسک تشکیل شده و روند رسیدگی قضایی به اتهامات مطرح شده ادامه دارد.

قهرمانی تصریح کرد: ۱۸ نفر متهم شامل کاپیتان و خدمه این کشتی نفتکش خارجی نیز پس از صدور قرار مناسب جهت تکمیل روند تحقیقات و سیر مراحل قانونی تحت نظر هستند.

وی افزود: نفتکش توقیف شده علاوه بر قاچاق سازمان‌یافته میلیون ها لیتر، مرتکب تخلفات متعددی از جمله بی توجهی به دستور توقف مأمورین و گریز، عدم وجود اسناد دریانوردی، عدم وجود اسناد محموله سوخت، خاموش کردن رادار و تخریب عمدی تجهیزات کشتی در زمان توقیف نتایج رسیدگی شده است که نتایج رسیدگی به اتهامات آن در مرجع قضایی متعاقباً اطلاع رسانی می شود. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با بیان اینکه در برخورد با قاچاق سوخت و فساد ناشی از آن هیچ خط قرمزی قائل نیستیم، تأکید کرد: در نتیجه اقدامات انجام شده، سرشبکه‌های قاچاق به شدت احساس خطر کرده اند و منابع مالی بخش خارجی آنها با ضربات جدی مواجه شده است. 

وی ادامه داد: در راستای تدابیر ابلاغی ریاست قوه قضاییه در سال گذشته شیوه های پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت تغییر یافته و وارد مراحل جدیدی شده است و اقدامات انجام شده در برخورد با سرشبکه ها، مبادی توزیع، قاچاقچیان عمده و مبارزه همه جانبه با تمامی نشانگاه های قاچاق سوخت، نتایج مطلوبی داشته است و از آمار و ارقام کاهش مصرف و رفتارهای مافیا، مؤثر بودن اقدامات انجام شده محرز است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان افزود: البته این اقدامات فریاد عده ای که منافع کلان آنها به خطر افتاده، را بلند کرده است که توجهی به آن نداریم.

