تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان قطع غیرمجاز درختان در بندپی بابل

تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان قطع غیرمجاز درختان در بندپی بابل
کد خبر : 1726628
رئیس حوزه قضایی بندپی بابل از تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان قطع غیرمجاز درختان در این منطقه خبر داد و بر برخورد جدی قوه قضائیه تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، میثم اکبری گفت: در پی انتشار تصاویری در فضای مجازی در خصوص قطع غیرمجاز چند اصله درخت در محدوده بخش بندپی شرقی، دستگاه قضایی استان ضمن پیگیری جدی، ورود فوری و قانونی به موضوع داشته است.

رئیس حوزه قضایی بندپی با اعلام اینکه شناسایی افراد خاطی در دستور کار قرارگرفته است، تأکید کرد: در این خصوص پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل‌شده و در حال رسیدگی قضایی است.

اکبری همچنین از صدور دستورات لازم به اداره منابع طبیعی مبنی بر غرس درختان جنگلی در کمترین زمان ممکن خبر داد تا خسارت وارده به عرصه‌های طبیعی در اسرع وقت جبران شود.

