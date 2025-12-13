آغاز موج جدید بارشها در مازندران از میانه هفته
با ورود سامانه جدید ناپایدار از میانه هفته، بخشهای مختلف مازندران تحت تأثیر بارندگی، وزش باد و کاهش دما قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه هواشناسی مازندران، شنبهشب و یکشنبه آسمان استان عمدتاً ابری همراه با بارندگی خواهد بود و در ارتفاعات شرایط بهصورت مهآلود با بارش پراکنده برف پیشبینی میشود. همچنین وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دما در این مدت مورد انتظار است.
هواشناسی اعلام کرد که از اواخر یکشنبه از میزان ناپایداری و ابرناکی کاسته میشود.
در دوشنبه آسمان استان صاف تا نیمهابری پیشبینیشده و در برخی ساعات افزایش ابر رخ خواهد داد.
طبق این گزارش، سهشنبه در نواحی ساحلی و جلگهای آسمان نیمهابری تا ابری خواهد بود و بهتدریج بارندگی و وزش باد آغاز میشود. در ارتفاعات نیز نیمهابری تا ابری همراه با کاهش دما و بارش پراکنده انتظار میرود.
هواشناسی مازندران برای چهارشنبه آسمانی ابری و نسبتاً سرد پیشبینی کرده است. در برخی ساعات بارندگی رخ میدهد و در ارتفاعات نیز شرایط مهآلود همراه با بارش باران و برف گزارششده است. وزش باد نیز در این روز ادامه خواهد داشت.
بر اساس این اطلاعیه، پنجشنبه با آسمان ابری و بارش پراکنده آغاز میشود و بهتدریج از میزان ناپایداری و ابرناکی کاسته خواهد شد.
هواشناسی مازندران تأکید کرد: طی هفت روز آینده هیچگونه سرما و یخبندانی که موجب آسیب به مرکبات شود پیشبینی نمیشود.