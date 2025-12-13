خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز موج جدید بارش‌ها در مازندران از میانه هفته

آغاز موج جدید بارش‌ها در مازندران از میانه هفته
کد خبر : 1726625
لینک کوتاه کپی شد.

با ورود سامانه جدید ناپایدار از میانه هفته، بخش‌های مختلف مازندران تحت تأثیر بارندگی، وزش باد و کاهش دما قرار می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس اطلاعیه هواشناسی مازندران، شنبه‌شب و یک‌شنبه آسمان استان عمدتاً ابری همراه با بارندگی خواهد بود و در ارتفاعات شرایط به‌صورت مه‌آلود با بارش پراکنده برف پیش‌بینی می‌شود. همچنین وزش باد نسبتاً شدید و کاهش دما در این مدت مورد انتظار است.

هواشناسی اعلام کرد که از اواخر یک‌شنبه از میزان ناپایداری و ابرناکی کاسته می‌شود.

در دوشنبه آسمان استان صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی‌شده و در برخی ساعات افزایش ابر رخ خواهد داد.

طبق این گزارش، سه‌شنبه در نواحی ساحلی و جلگه‌ای آسمان نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و به‌تدریج بارندگی و وزش باد آغاز می‌شود. در ارتفاعات نیز نیمه‌ابری تا ابری همراه با کاهش دما و بارش پراکنده انتظار می‌رود.

هواشناسی مازندران برای چهارشنبه آسمانی ابری و نسبتاً سرد پیش‌بینی کرده است. در برخی ساعات بارندگی رخ می‌دهد و در ارتفاعات نیز شرایط مه‌آلود همراه با بارش باران و برف گزارش‌شده است. وزش باد نیز در این روز ادامه خواهد داشت.

بر اساس این اطلاعیه، پنج‌شنبه با آسمان ابری و بارش پراکنده آغاز می‌شود و به‌تدریج از میزان ناپایداری و ابرناکی کاسته خواهد شد.

هواشناسی مازندران تأکید کرد: طی هفت روز آینده هیچ‌گونه سرما و یخبندانی که موجب آسیب به مرکبات شود پیش‌بینی نمی‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری