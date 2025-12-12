خبرگزاری کار ایران
کشته شدن 2 نفر در عنبرآباد استان کرمان بر اثر تیراندازی

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد گفت: بر اثر تیراندازی افراد ناشناس‌ در میدان ورودی این شهر 2 نفر جان خود را از دست دادند. در این راستا دستگیری عاملان تیراندازی به طور ویژه‌ در دستور کار پلیس قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ حسن بژندی افزود: عصر امروز، سرنشین یک دستگاه خودروی پژو با استفاده از سلاح گرم به سمت خودرویی دیگر تیراندازی کرد و در این حادثه 2 نفر از سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.

وی به حساسیت این موضوع اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های تخصصی پلیس برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و شناسایی عامل یا عاملان این حادثه تیراندازی وارد عمل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان عنبرآباد اظهار داشت: تحقیقات در این خصوص به صورت ویژه و با جدیت ادامه دارد. پلیس با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد آرامش شهروندان خدشه‌دار شود.

اورژانس 115 شهرستان عنبرآباد نیز در رابطه با این حادثه تیراندازی اعلام کرده که در این حادثه علاوه بر فوت ۲ نفر یک نفر نیز مصدوم شده است. 2 نفری که جان خود را از دست داده‌اند 20 و 25 ساله بوده و مصدوم نیز 18 ساله است.

