خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های خوزستان در روز شنبه به‌دلیل آلودگی هوا

غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های خوزستان در روز شنبه به‌دلیل آلودگی هوا
کد خبر : 1726563
لینک کوتاه کپی شد.

با تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان، تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در روز شنبه ۲۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. ادارات و دستگاه‌های اجرایی طبق روال معمول دایر هستند.

به گزارش ایلنا از خوزستان، به دنبال افزایش شاخص آلودگی هوا و وقوع مه غلیظ در استان خوزستان، کارگروه آلودگی هوای استان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که تمامی مدارس و دانشگاه‌های سراسر استان در روز شنبه ۲۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

در این اطلاعیه تأکید شده است که شرایط آلودگی هوا به حدی رسیده که حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در محیط‌های آموزشی می‌تواند برای سلامت آنان خطرآفرین باشد؛ از این رو تصمیم به غیرحضوری شدن فعالیت مراکز آموزشی اتخاذ شده است.

با این حال، فعالیت ادارات و سایر دستگاه‌های اجرایی استان بدون تغییر و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.

این تصمیم با هدف حفظ سلامت شهروندان و کاهش اثرات آلودگی هوا اتخاذ شده و تا اصلاح شرایط جوی ادامه خواهد یافت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری