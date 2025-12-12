غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاههای خوزستان در روز شنبه بهدلیل آلودگی هوا
با تصمیم کارگروه آلودگی هوای استان خوزستان، تمامی مدارس و دانشگاههای استان در روز شنبه ۲۲ آذرماه بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد. ادارات و دستگاههای اجرایی طبق روال معمول دایر هستند.
به گزارش ایلنا از خوزستان، به دنبال افزایش شاخص آلودگی هوا و وقوع مه غلیظ در استان خوزستان، کارگروه آلودگی هوای استان طی اطلاعیهای اعلام کرد که تمامی مدارس و دانشگاههای سراسر استان در روز شنبه ۲۲ آذرماه بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
در این اطلاعیه تأکید شده است که شرایط آلودگی هوا به حدی رسیده که حضور دانشآموزان و دانشجویان در محیطهای آموزشی میتواند برای سلامت آنان خطرآفرین باشد؛ از این رو تصمیم به غیرحضوری شدن فعالیت مراکز آموزشی اتخاذ شده است.
با این حال، فعالیت ادارات و سایر دستگاههای اجرایی استان بدون تغییر و طبق روال عادی ادامه خواهد داشت.
این تصمیم با هدف حفظ سلامت شهروندان و کاهش اثرات آلودگی هوا اتخاذ شده و تا اصلاح شرایط جوی ادامه خواهد یافت.