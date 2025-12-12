معاون امداد و نجات هلالاحمر استان خبر داد:
10 مصدوم در پی وقوع 2 حادثه رانندگی در جادههای سمنان
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان به وقوع 2 سانحه رانندگی در جادههای این استان اشاره کرده و گفت: 2 حادثه رانندگی در محورهای دامغان - شاهرود و میامی - سبزوار در روز جاری به این جمعیت گزارش شده که در مجموع 10 مصدوم بر جای گذاشته است.
به گزارش ایلنا، علیرضا باغبان افزود: نخستین سانحه مربوط به واژگونی یک دستگاه پراید 111 در محور دامغان - شاهرود بود که در این حاثده 5 نفر دچار حادثه شده و آسیب دیدند. در این راستا تیم امدادی پایگاه هلالاحمر نعیمآباد در محل حادثه حضور یافتند.
وی به فرایند اجرای خدمات امدادی به حادثهدیدگان این سانحه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: نیروهای امدادی پس از حضور در محل حادثه، خدمات درمان سرپایی را برای 3 نفر از مصدومان انجام داد و 2 نفر دیگر با همکاری اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان سمنان به سانحه دوم رانندگی در محورهای مواصلاتی این استان اشاره کرده و اظهار داشت: در سانحه دوم نیز در محور میامی - سبزوار، یک دستگاه پراید پس از انحراف با گاردریل برخورد کرد و 5 مصدوم بر جای گذاشت.