۳ مدرسه شهرستان سمنان غیرحضوری شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: آموزش در سه آموزشگاه سمنان، همزمان با روز شنبه غیر حضوری شد.
به گزارش ایلنا، قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگاران همزمان با شامگاه جمعه درباره غیرحضوری شدن مدارس استان سمنان بیان کرد: پس از درخواست مدیر سه مرکز آموزشی مبنی بر غیر حضوری شدن آموزش، طبق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آن آموزشگاهها در روز شنبه غیر حضوری شدند.
وی افزود: دبستان دخترانه برادران حسینیان، کلاس سوم الف دبستان دخترانه هراتی و پایه یازدهم دبیرستان دخترانه امامی شهرستان دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماریهای واگیردار بوده و کلاسهایشان غیرحضوری خواهد بود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: غیرحضوری شدن کلاسها ابتدا به صورت درخواست مدیران و سپس بررسی آنان و در نهایت مصوبه آموزش و پروش صورت خواهد گرفت.
شریفی بیان کرد: هر مدرسه یا کلاسِ درسی که غیرحضوری اعلام شود، حتماً مورد نظارت قرار میگیرد که کلاسها، به صورت مجازی و کامل برگزار شود همچنین مدیران مراکز آموزشی در صورت دارا بودن شرایط دستورالعمل اعلامی، آن را به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند تا تصمیم گیری صورت پذیرد.
گفتنی است؛ طی هفته گذشته مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اختیار غیر حضوری شدن کلاسهای درس را در شرایط خاص شیوع بیماریهای واگیر، به مدیران مدارس واگذار کرد.