خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۳ مدرسه شهرستان سمنان غیرحضوری شد

۳ مدرسه شهرستان سمنان غیرحضوری شد
کد خبر : 1726538
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: آموزش در سه آموزشگاه سمنان، همزمان با روز شنبه غیر حضوری شد.

به گزارش ایلنا، قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگاران همزمان با شامگاه جمعه درباره غیرحضوری شدن مدارس استان سمنان بیان کرد: پس از درخواست مدیر سه مرکز آموزشی مبنی بر غیر حضوری شدن آموزش، طبق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آن آموزشگاه‌ها در روز شنبه غیر حضوری شدند.

وی افزود: دبستان دخترانه برادران حسینیان، کلاس سوم الف دبستان دخترانه هراتی و پایه یازدهم دبیرستان دخترانه امامی شهرستان دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار بوده و کلاس‌هایشان غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: غیرحضوری شدن کلاس‌ها ابتدا به صورت درخواست مدیران و سپس بررسی آنان و در نهایت مصوبه آموزش و پروش صورت خواهد گرفت.

شریفی بیان کرد: هر مدرسه یا کلاسِ درسی که غیرحضوری اعلام شود، حتماً مورد نظارت قرار می‌گیرد که کلاس‌ها، به صورت مجازی و کامل برگزار شود همچنین مدیران مراکز آموزشی در صورت دارا بودن شرایط دستورالعمل اعلامی، آن را به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند تا تصمیم گیری صورت پذیرد.

گفتنی است؛ طی هفته گذشته مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اختیار غیر حضوری شدن کلاس‌های درس را در شرایط خاص شیوع بیماری‌های واگیر، به مدیران مدارس واگذار کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری