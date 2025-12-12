۳ مدرسه شهرستان سمنان غیرحضوری شد

به گزارش ایلنا، قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگاران همزمان با شامگاه جمعه درباره غیرحضوری شدن مدارس استان سمنان بیان کرد: پس از درخواست مدیر سه مرکز آموزشی مبنی بر غیر حضوری شدن آموزش، طبق دستورالعمل ارسالی از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان و با تأیید مدیریت آموزش و پرورش شهرستان، آن آموزشگاه‌ها در روز شنبه غیر حضوری شدند.

وی افزود: دبستان دخترانه برادران حسینیان، کلاس سوم الف دبستان دخترانه هراتی و پایه یازدهم دبیرستان دخترانه امامی شهرستان دارای شرایط اجرای بخشنامه بیماری‌های واگیردار بوده و کلاس‌هایشان غیرحضوری خواهد بود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان گفت: غیرحضوری شدن کلاس‌ها ابتدا به صورت درخواست مدیران و سپس بررسی آنان و در نهایت مصوبه آموزش و پروش صورت خواهد گرفت.

شریفی بیان کرد: هر مدرسه یا کلاسِ درسی که غیرحضوری اعلام شود، حتماً مورد نظارت قرار می‌گیرد که کلاس‌ها، به صورت مجازی و کامل برگزار شود همچنین مدیران مراکز آموزشی در صورت دارا بودن شرایط دستورالعمل اعلامی، آن را به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان اعلام کنند تا تصمیم گیری صورت پذیرد.

گفتنی است؛ طی هفته گذشته مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان اختیار غیر حضوری شدن کلاس‌های درس را در شرایط خاص شیوع بیماری‌های واگیر، به مدیران مدارس واگذار کرد.

