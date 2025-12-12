صاعقه زدگی جوان یاسوجی در ارتفاعات دوگوش
سرپرست جمعیت هلالاحمر کهگیلویه و بویراحمد از صاعقه زدگی جوان ۲۰ ساله یاسوجی و مصدومیت شدید او خبرداد.
به گزارش ایلنا از بویراحمد واحد، سیدعادل رهبریان با تشریح چگونگی اصابت صاعقه به این جوان یاسوجی، اظهارداشت: ساعت ۱۴:۳۰ امروز جمعه بیست یکم آذرماه جاری، حادثه اصابت صاعقه به یک جوان ۲۰ ساله در ارتفاعات «دوگوش» یاسوج از طریق مرکز کنترل عملیات هلالاحمر اعلام شد.
وی گفت: بلافاصله یک تیم پنج نفره واکنش سریع به محل اعزام و نجاتگران در کوتاه ترین زمان ممکن پس از طی مسیر سخت گذر به محل حادثه رسیدند.
رهبریان افزود: این جوان بر اثر برخورد صاعقه از ناحیه پا دچار آسیب جدی شده و قادر به حرکت نیست و نجاتگران هلالاحمر هماکنون در حال انجام اقدامات پیش بیمارستانی و تثبیت وضعیت مصدوم برای انتقال او به نقطه امن و سپس تحویل به عوامل درمانی هستند.