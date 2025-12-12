روابطعمومی اورژانس علوم پزشکی اصفهان:
شمار جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس تهران - یاسوج به 4 نفر افزایش یافت
روابطعمومی اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان در رابطه با حادثه واژگونی اتوبوس تهران به یاسوج اعلام کرد: شمار جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس تهران - یاسوج در محل شهرستان سمیرم در جنوب استان اصفهان با پیدا شدن یک جسد دیگر، به 4 نفر افزایش یافت.
به گزارش ایلنا، این حادثه 17 مصدوم نیز داشت که 4 نفر آنها در بیمارستان سیدالشهدا سمیرم و یک نفر آنها نیز در بیمارستان امیرالمومنین شهرضا بستری شدند. یک نفر از آسیبدیدگان توسط بالگرد به بیمارستان الزهرا اصفهان انتقال یافت و 7 مصدوم نیز با اتوبوس آمبولانس یاسوج به بیمارستان یاسوج منتقل شدند.
در این راستا سرهنگ علی مولوی رئیس پلیس راه استان اصفهان نیز علت واژگونی اتوبوس را بیاحتیاطی و ناتوانی راننده در کنترل اتوبوس دانسته و در این خصوص گفت: بررسیهای اولیه نشان میدهد که مسیر جاده از نظر فنی و شرایط جوی هیچ مشکلی نداشته و عامل انسانی، مهمترین دلیل وقوع این سانحه بوده است.
این حادثه ساعت 5:45 دقیقه صبح روز جمعه 21 آذر ماه در جاده تنگ خشک منطقه بیبی سیدان ایواندره سمیرم رخ داد. این اتوبوس که از تهران عازم یاسوج بود با 18 مسافر از مسیر منحرف و واژگون شد. در این راستا 12 تیم امدادی در کمترین زمان ممکن به محل حادثه اعزام شدند.