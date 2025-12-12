روابطعمومی استانداری اعلام کرد:
فعالیت حضوری مدارس، دانشگاه و ادارات هرمزگان از روز 22 آذر ماه
روابطعمومی استانداری هرمزگان اعلام کرد: تمامی فعالیتهای مدارس، دانشگاهها، ادارات و دستگاههای اجرایی این استان از روز شنبه 22 آذر ماه با توجه به آخرین ارزیابیهای انجامشده و تصمیمهای اتخاذ شده، به روال عادی بازخواهد گشت.
به گزارش ایلنا، بر این اساس تمامی مراکز آموزشی اعم از مدارس و دانشگاهها مطابق برنامه پیشین از روز شنبه 22 آذر ماه فعالیت خود را از سر میگیرند. همچنین بر اساس این گزارش، دستگاههای اجرایی استان هرمزگان نیز از روز شنبه فعالیت خود را طبق روال معمول ادامه خواهند داد.
روابطعمومی استانداری هرمزگان ضمن تأکید بر الزام رعایت پروتکلهای بهداشتی از شهروندان تقاضا خواست، استفاده از ماسک را جدی بگیرند، فاصلهگذاری اجتماعی را رعایت کنند و نسبت به رعایت اصول پیشگیری، به ویژه در فصل شیوع آنفلوانزا، اهتمام داشته باشند.