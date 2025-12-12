خبرگزاری کار ایران
روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان اعلام کرد؛

آتش‌سوزی یک واحد صنعتی علت بوی سوختگی در جنوب خرم‌آباد

کد خبر : 1726474
لینک کوتاه کپی شد.

محیط‌زیست لرستان علت انتشار بوی نامطبوع و محسوس در شهر خرم‌آباد، ویسیان و روستاهای اطراف را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست لرستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به اطلاع شهروندان محترم و گرامی خرم آباد و ویسیان و روستاهای اطراف می‌رساند، بوی نامطبوع و محسوس در بخشی از شهر خرم‌آباد، روستاهای اطراف و همچنین شهر ویسیان ناشی از آتش‌سوزی رخ‌داده در یکی از کارخانه‌های واقع در شهرک صنعتی شماره ۲ خرم‌آباد می‌باشد که این آتش سوزی با تلاش نیروهای آتش‌نشانی به‌طور کامل مهار گردیده است. 

لذا دود و گازهای متصاعد شده از این حادثه به دلیل وجود شرایط پایدار در هوا در لایه‌های نزدیک به سطح زمین باقی مانده است. با توجه به نوع گازهای متصاعد شده از این واحد صنعتی به همه شهروندان توصیه می‌شود تا زمان پراکندگی کامل گازها و دود، نسبت به رعایت موازین بهداشتی اقدام نمایند حتی المقدور از ترددهای غیر ضرور خودداری نموده و هنگام خروج از منزل از ماسک استفاده نمایند. 

همچنین به دستور کامران فرمان‌پور مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان کارشناسان پایش این اداره‌کل در محل حادثه حضور داشته و پایش‌های محیط‌زیستی به‌صورت مستمر در حال انجام است. اطلاعات تکمیلی متعاقباً از طریق کانال‌های رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

