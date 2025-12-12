خبرگزاری کار ایران
رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب لرستان:

کاهش هزینه‌ها و ازدحام زندان‌ها، نظام قضایی را کارآمدتر می‌سازند

کاهش هزینه‌ها و ازدحام زندان‌ها، نظام قضایی را کارآمدتر می‌سازند
رییس کل دادگاه های عمومی و انقلاب لرستان گفت: کاهش هزینه‌ها و ازدحام زندان‌ها، نظام قضایی را کارآمدتر می‌سازند که کرامت انسانی و بازگشت سازنده مجرمان به جامعه، مکملی ارزشمند برای حبس و روشی موثر برای دستیابی به عدالت و امنیت اجتماعی به شمار می‌آیند.

به گزارش ایلنا، رضا دلفانی روز جمعه بیست و یکم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: دادگستری مرکز استان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری نهادهای اجتماعی و فرهنگی، اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را به عنوان یکی از راهبردهای تحقق عدالت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار دنبال می‌کند. 

وی افزود: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه چهار هزار و ۱۰۵ فقره حکم جایگزین حبس در محاکم استان صادر شده که ۳۲ درصد محکومیت‌های مشمول این تسهیل قانونی را در استان شامل می‌شود. 

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب لرستان با بیان اینکه مجازات‌های جایگزین حبس، به‌دلیل نقش موثر در اصلاح و بازپروری مجرمان، به یکی از رویکردهای مهم عدالت کیفری تبدیل شده‌اند، اظهار کرد: این مجازات‌ها با فراهم کردن امکان اصلاح رفتار در بستر جامعه (بدون آسیب‌های جدی ناشی از زندان) به کاهش تکرار جرم، افزایش مسوولیت‌پذیری فرد و ایجاد فرصت جبران خطا کمک می‌کنند. 

وی ادامه داد: با تلاش و تدبیر قضات شعب کیفری ۲ مرکز استان و با رضایت محکومین شاهد صدور احکام جایگزین حبس در حوزه‌های مختلف بوده ایم. 

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب لرستان یادآور شد: در راستای محرومیت‌زدایی در بخشی از این احکام محکومان مکلف به تهیه و توزیع بسته‌های نوشت‌افزار و اسباب بازی میان دانش آموزان و کودکان کمتر برخوردار شدند. 

دلفانی گفت: در حوزه بهداشت و درمان، محکومان با تهیه اقلام توانبخشی از جمله ویلچر و واکر و توزیع در بین افراد نیازمند و ناتوان جسمی و حرکتی خدمت کردند. 

وی افزود: همچنین محکومان در مناطق محروم مکلف به ترمیم و تعمیر مدارس و ساختمان‌های مسکونی، تهیه و توزیع ۷۰ بسته معیشتی و سه عدد بخاری برای افراد نیازمند شدند. 

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب لرستان اظهار کرد: در راستای احیا و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست احکامی همچون کاشت ۳۰۰ اصله درخت صادر شده که همه این موارد نشان‌دهنده توجه جدی دستگاه قضایی استان به اجرای سیاست‌های جایگزین حبس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای اصلاح محکومان است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
