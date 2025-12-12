حکم اعدام غفاری به دلیل همکاری نکردن او اجرا شد/اجرای حدود الهی در جامعه از باران الهی سودمندتر است /باید از دستگاه قضایی تشکر کرد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت الاسلام حسین مظفری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته گفت: به سایر متهمان این پرونده در زندان توصیه می‌کنیم که درس عبرت بگیرند و با دستگاه قضایی همکاری کنند تا لااقل از عذاب اخروی و احکام دنیوی آن‌ها کاسته شود.

وی اضافه کرد: متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در این هفته اعدام شد، اجرای حدود الهی در جامعه از باران الهی سودمندتر است که باید از دستگاه قضایی تشکر کرد.

حجت الاسلام مظفری ادامه داد: شکات پرونده دل‌نگران هستند که نکند اعدام متهم ردیف اول در وصول مطالبات آن‌ها کوتاهی ایجاد کند که جای دارد همین جا اعلام کنم اصلا جای نگرانی نیست و حکم اعدام به دلیل همکاری نکردن متهم اجرایی شد.

امام جمعه قزوین بیان کرد: اگر هم تا اینجا کار پیش رفته است، با گزارش‌های مردمی بوده و اموال در معرض فروش قرار دارد تا همه به حق خودشان برسند، ضمن اینکه چهار هزار نفر نیز طلب خودشان را تا حالا دریافت کردند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تاکید کرد: یک مطالبه در اجرای احکام وجود دارد که همه حکم یکسانی دریافت کنند، اینطور نباشد که 2 نفر جرم یکسان داشته باشند و اجرای احکام متفاوت باشد و شخص دیگر در بین مردم آزادانه بچرخد.

حجت الاسلام مظفری خاطرنشان کرد: حرام و حلال خدا را نباید قاطی کرد، مردم از سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و موسسات غیر ایمن پرهیز کنند و با عقل و درایت بیشتر عمل کنند، متاسفانه با اینکه 30 تا 40‌هزار نفر در پرونده طراوت نوین متضرر شدند، باز هم شاهد هستیم که همچنان مردم در حال ثبت نام در شرکت‌های جدید هستند.

امام جمعه قزوین به ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) اشاره کرد و یادآور شد: بانوان باید ابتدا به نقش مادری افتخار کنند و کارهای دیگر را بر آن اولویت ندادند، حق مادران و همسران بر گردن ما بسیار است و باید همیشه قدردان آن‌ها باشیم.

وی یادآور شد: مقام معظم رهبری تاکید کردند که مداحان باید نسبت به اشعار و نوع خوانش کلمات دقت کنند تا بیشترین تأثیرگذاری را داشته باشند، مداحی یکی از پایگاه‌های ادبیات مقاومت است.

حجت الاسلام مظفری اضافه کرد: جمهوری اسلامی همواره با مقاومت مقابل دشمنان ایستاده است و ملت فاطمی و حسینی هرگز پای ارزش‌های دینی خود دور نخواهد شد، نقش مداحان طی سال‌های اخیر در مقابل هجوم دشمنان بسیار ارزشمند است.

