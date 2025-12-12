خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نائب رئیس اول جبهه اصلاحات استان:

تحول اقتصادی گلستان با سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی امکان‌پذیر است

تحول اقتصادی گلستان با سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی امکان‌پذیر است
کد خبر : 1726452
لینک کوتاه کپی شد.

نمایندگان مجلس و دولت تلاش کنند، گلستان در مسیر رشد قرار بگیرد

دبیر اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان و نائب رئیس اول جبهه اصلاحات استان گلستان تأکید کرد: نمایندگان مجلس و دولت باید تلاش کنند تا گلستان با سرعت بیشتری در مسیر رشد و رفاه قرار بگیرد. تحول اقتصادی گلستان با سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی امکان‌پذیر است.

به گزارش خبرنگار ایلنا گلستان، محمدحسین علی‌اصغری در همایش سالروز تأسیس استان گلستان گفت: نقش شهید قربانعلی قندهاری در تأسیس استان بسیار برجسته بود و تلاش‌های ایشان برای گلستان ماندگار و ارزشمند است.   

وی ادامه داد: عامل اصلی تشکیل استان گلستان اتحاد و همدلی میان نمایندگان و نیروهای استان، به‌ویژه آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی بوده است. برای برون‌رفت از وضعیت موجود و رسیدن به شرایط مطلوب، این اتحاد و همدلی باید دوباره تقویت شود.   

علی‌اصغری بیان کرد: مدیران ارشد استانی باید برای توسعه گلستان از همه ظرفیت‌های اقوام، جوانان، بانوان و به‌ویژه نیروهای اصلاح‌طلب استفاده کنند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید زمینه بهره‌گیری از توانمندی نیروهای استانی در وزارتخانه‌ها را فراهم سازند.   

وی افزود: گفته شده رئیس‌جمهور بزودی به استان گلستان سفر خواهد کرد. در این سفر لازم است دولت چهاردهم در بودجه‌ریزی، محرومیت‌های گلستان را مدنظر قرار دهد. گلستان قطب کشاورزی و محور امنیت غذایی ایران است و همچنین باید از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان استفاده شود.   

در ادامه همایش، علی‌اصغر احمدی، دومین استاندار استان گلستان، گفت: بنیان ایجاد استان گلستان با پیام حضرت امام خمینی (ره) به آیت‌الله نورمفیدی در انتخابات خبرگان رهبری گذاشته شد؛ پیامی که منطقه ما را از مازندران جدا کرد.   

وی افزود: این پیام به‌واسطه شخصیت برجسته آیت‌الله نورمفیدی صادر شد. تأسیس استان گلستان نیازمند یک موتور محرکه بود که شهید قندهاری این مسئولیت را به‌درستی بر عهده گرفت.   

برنامه با اجرای بخش خاطره‌گویی از بانیان و مسببان تأسیس استان، همراه با موسیقی محلی کتولی ادامه یافت. در پایان، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، از همسر گرامی شهید قندهاری به پاس ایثار و همراهی در مسیر انقلاب تجلیل شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری