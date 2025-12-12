به گزارش خبرنگار ایلنا گلستان، محمدحسین علی‌اصغری در همایش سالروز تأسیس استان گلستان گفت: نقش شهید قربانعلی قندهاری در تأسیس استان بسیار برجسته بود و تلاش‌های ایشان برای گلستان ماندگار و ارزشمند است.

وی ادامه داد: عامل اصلی تشکیل استان گلستان اتحاد و همدلی میان نمایندگان و نیروهای استان، به‌ویژه آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی بوده است. برای برون‌رفت از وضعیت موجود و رسیدن به شرایط مطلوب، این اتحاد و همدلی باید دوباره تقویت شود.

علی‌اصغری بیان کرد: مدیران ارشد استانی باید برای توسعه گلستان از همه ظرفیت‌های اقوام، جوانان، بانوان و به‌ویژه نیروهای اصلاح‌طلب استفاده کنند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید زمینه بهره‌گیری از توانمندی نیروهای استانی در وزارتخانه‌ها را فراهم سازند.

وی افزود: گفته شده رئیس‌جمهور بزودی به استان گلستان سفر خواهد کرد. در این سفر لازم است دولت چهاردهم در بودجه‌ریزی، محرومیت‌های گلستان را مدنظر قرار دهد. گلستان قطب کشاورزی و محور امنیت غذایی ایران است و همچنین باید از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران عقب‌ماندگی‌های استان استفاده شود.

در ادامه همایش، علی‌اصغر احمدی، دومین استاندار استان گلستان، گفت: بنیان ایجاد استان گلستان با پیام حضرت امام خمینی (ره) به آیت‌الله نورمفیدی در انتخابات خبرگان رهبری گذاشته شد؛ پیامی که منطقه ما را از مازندران جدا کرد.

وی افزود: این پیام به‌واسطه شخصیت برجسته آیت‌الله نورمفیدی صادر شد. تأسیس استان گلستان نیازمند یک موتور محرکه بود که شهید قندهاری این مسئولیت را به‌درستی بر عهده گرفت.

برنامه با اجرای بخش خاطره‌گویی از بانیان و مسببان تأسیس استان، همراه با موسیقی محلی کتولی ادامه یافت. در پایان، به مناسبت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، از همسر گرامی شهید قندهاری به پاس ایثار و همراهی در مسیر انقلاب تجلیل شد.

