تفاهمنامه محیط زیست فارس و یزد برای حفاظت از زیستگاههای مشترک
تفاهمنامه همکاری میان ادارهکل حفاظت محیط زیست فارس و یزد با هدف تقویت هماهنگی بیناستانی و حفاظت از زیستگاههای طبیعی، در حاشیه همایش روز ملی خاک، با حضور لیلا تاج گردون مدیرکل محیط زیست فارس و حسن اکبری مدیرکل محیط زیست یزد امضا شد.
به گزارش ایلنا، این تفاهمنامه بر همکاری در مدیریت آتشسوزی، حفاظت از زیستگاههای مرزی، پایش گونههای حساس و تبادل اطلاعات علمی تأکید دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در این مراسم گفت:این تفاهمنامه گامی مؤثر در انسجام و همافزایی فعالیتهای حفاظتی میان دو استان است.
لیلا تاج گردون افزود: بسیاری از زیستگاهها و گونههای ارزشمند، از جمله گونههایی با پراکنش مشترک، مرز سیاسی نمیشناسند و تنها از مسیر همکاریهای بیناستانی میتوان حفاظت واقعی از تنوع زیستی را محقق کرد. امیدواریم این همکاری، آغازگر تحولات مثبت و پایدار در مدیریت اکولوژیک فارس و یزد باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست یزد نیز با قدردانی از برگزارکنندگان نشست گفت: این تفاهمنامه فرصتی ارزشمند برای تقویت برنامههای حفاظتی، هماهنگی در مدیریت بحرانها و ارتقای پایش زیستگاههای مشترک است. همکاری دو استان میتواند امنیت جمعیتهای گونههای حساس را افزایش دهد و الگوی موفقی برای سایر استانها باشد.
حسن اکبری ادامه داد: از تلاشهای صورتگرفته برای ایجاد این همافزایی سپاسگزارم و امیدوارم این اقدام به توسعه فعالیتهای حفاظتی پایدار در سطح ملی منجر شود.
این سند همکاری با هدف صیانت از زیستگاهها و منابع طبیعی و تقویت اقدامات حفاظتی پایدار میان دو استان مبادله شد.