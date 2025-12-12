استاندار فارس هشدارداد؛
شیوههای کهنه کشاورزی ثروتهای ملی را تهدید میکند/ انتقاد از تداوم آبیاری غرقآبی در فارس
استاندار فارس با تاکید بر لزوم صیانت از فرهنگ بومی و داراییهای فکری و معنوی کشور و ثبت جشنهای شکرگزاری برداشت محصول به عنوان میراث معنوی، اصلاح شیوههای کشاورزی، مدیریت علمی منابع آب و توجه به ظرفیتهای نوظهور را از الزامات توسعه و امنیت غذایی ملی دانست.
به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جشن شکرگزاری برداشت محصول در شهرستان رستم با اشاره به اینکه امنیت غذایی امروز از مسائل مهم امنیت ملی است، اظهار کرد: برخی محصولات کشور استراتژیک هستند و باید با حساسیت بالا و بهرهگیری از فناوریهای نوین مدیریت شوند.
وی ضمن انتقاد از تداوم آبیاری غرقآبی در فارس با وجود ناترازی آب، ادامه داد: هیچ نقطهای از دنیا از این روش استفاده نمیکند و ادامه این شیوههای قدیمی سبب هدررفت آب و فرسایش خاک میشود؛ طبیعت بههمتنیده است و هرگونه دستکاری غیرعلمی در آن، آثار منفی در بخشهای دیگر ایجاد میکند.
استاندار فارس گفت: خداوند جهان را با دقیقترین محاسبات اداره میکند و اگر روشهای انسانی نیز علمی نباشد، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
امیری با بیان اینکه جشنوارههای برداشت محصول، علاوه بر معرفی ظرفیتهای مناطق، جشن شکرگزاری به درگاه خداوند نیز هستند، افزود: بارشهایی که امروز در نقاط مختلف استان شاهد هستیم، از نعمات الهی است و رفتارها و شکرگزاری انسانها نیز در این روند اثرگذار است.
وی برگزاری چنین رویدادهایی را تاکید دوبارهای بر بازگشت به فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی دانست و اظهار کرد: این بازگشت آثار مهمی به همراه دارد؛ ایرانیان در طول تاریخ، مردمانی معتقد، باایمان و شکرگزار بودهاند که نشان میدهد ایران از تمدنی کهن برخوردار است.
استاندار فارس گفت: این پیشینه کهن با ظهور اسلام عمق بیشتری یافته و رسوم محلی که دهها سال پیش رواج داشتهاند، همچنان بخشی از تاریخ کشور محسوب میشوند.
امیری با تاکید بر اینکه نباید از فرهنگ اصیل خود فاصله بگیریم، افزود: این رسوم در دنیای امروز بهعنوان داراییهای فکری و معنوی ثبت و ضبط میشوند؛ قوانین مرتبط از جمله قانون ثبت اختراعات، قانون طرحهای صنعتی و قانون نشانههای جغرافیایی از مصادیق مالکیت فکری است که باید برای حفظ داراییهای ناملموس و معنوی مورد استفاده قرار گیرند تا سایر کشورها نتوانند آنها را به نام خود ثبت کنند.
استاندار فارس افزود: ایران از سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس پیوسته است؛ کنوانسیونی که بیشتر صنعتی است اما ظرفیتهایی دارد که برای ثبت محصولات بومی کشور میتوان از آن بهره گرفت.
وی ادامه داد: ظرفیتهای ملی، حوزههای جدید و نوظهور را شامل میشود که باید بهدرستی ثبت و نگهداری شوند؛ نظام کشاورزی کشور نیز باید به این حوزهها توجه کند و نباید تصور شود کشاورزی تنها محدود به روشهای کهنه و قدیمی گذشته است؛ چرا که این ظرفیتها ثروتهای مهمی هستند که باید به آنها پرداخته شود.
٨ مصوبه برای توسعه شهرستان رستم در سفر استاندار فارس
استاندار فارس در سفر شهرستانی خود به رستم از تصویب ٨ طرح توسعهای خبر داد و تاکید کرد که ارتقای شاخصهای رفاه در مناطق کمبرخوردار استان از اولویتهای اصلی مدیریت استانی به شمار میرود.
امیری بر ضرورت تکریم مقام مادر تاکید کرد و اظهار کرد: نام مادر مفاهیمی همچون ایثار، گذشت، مهربانی و بسیاری از فضلیتهای انسانی را به ذهن متبادر میکند بنابراین ارج نهادن و تکریم مقام او امری مهم و ضروری به شمار میرود.
استاندار فارس در ادامه با اشاره به فرصتها و چالشهای شهرستان رستم گفت: این شهرستان نیروی انسانی و مردمانی مستعد، نجیب و توانمند دارد اما امکانات و زیرساختهایِ رستم متناسب با این ظرفیتها نیست.
امیری با تاکید بر اینکه رشد شاخصهای رفاه از اولویتهای اصلی مدیریتی در استان فارس است، تصریح کرد: یکی از پایههای مهمی که جمهوری اسلامی بر آن بنا شده، عدالت در تمام ساحتهاست که بر همین اساس توزیع عادلانه امکانات در مناطق مختلف استان باید مدنظر جدی مدیران قرار گیرد.
وی افزود: مصوباتِ سفرهای شهرستانی که برگرفته از جلسات کارشناسی دقیق است، لازمالاجرا خواهد بود و در سفرهای بعدی اقدامات عملی درخصوص اجرای این تصمیمات بررسی میشود.
نماینده عالی دولت در فارس، احیاء، بهروزرسانی و پرداخت بدهی کارخانه قند رستم را از مطالبات مهم مردم این شهرستان اعلام و بیان کرد: این کارخانه بعد از بیش سالها تعطیلی با پیگیریهای جدی که در استان و هیئت حمایت از صنایع کشور انجام شده، به زودی تعیین تکلیف میشود و میتواند زمینه اشتغال تعداد زیادی از جوانان شهرستان را فراهم آورد.
امیری ادامه داد: موضوع پروژه سد پارسیان نیز در جلسات کارشناسی مورد بررسی قرارگرفته و تصمیمات خوبی برای آن اتخاذ شده است.
وی با اشاره به وجود بیش از ١٠٠ روستا در شهرستان رستم گفت: تامین آب شرب، بهسازی راههای روستایی، اتصال روستاها به اینترنت پرسرعت و احداث و تکمیل چندین مدرسه از مصوبات مهم این سفر شهرستانی برای روستاییانِ عزیز شهرستان رستم است.
امیری ادامه داد: خدمات ارائهشده در بیمارستان شهرستان رستم متناسب با وسعت و امکاناتِ آن نیست و موانعِ بهرهوریِ کامل ازجمله اجرای فیبر نوری و تامین پزشک متخصص باید در دستور کار قرار گیرد.
استاندار فارس رفع چند نقطه حادثهخیز در راههای رستم و تکمیل مجتمع اداری شهرستان را از دیگر مصوبات سفر اعلام کرد و گفت: همه دستگاهها باید بر اساس برنامه زمانبندی و شاخصهای قابل اندازهگیری، برای اجرای دقیق و بهموقع مصوبات جدیت داشته باشند.