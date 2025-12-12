خبرگزاری کار ایران
تداوم بارش‌ها در جاده‌های فارس؛

همه محورهای فارس باز و قابل تردد است

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس از بارش برف هم‌اکنون در دو محور و بارش باران در ۱۱ محور استان خبر داد.

به گزارش ایلنا، امین بنایی  در تشریح آخرین وضعیت شرایط جوی محورهای فارس در ساعت ۱۳ امروز جمعه، ۲۱ آذر گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند جاده‌ای و گزارشات اعلام شده از همکاران راهداری مستقر در محورها، در حال حاضر بارش برف در محورهای سپیدان به اقلید و سپیدان به یاسوج داریم.

وی افزود: همچنین هم‌اکنون شاهد بارش پراکنده باران در محورهای منتهی به شیراز، کازرون، کوه‌چنار، نورآباد، رستم، کوار، خرامه، ارسنجان، مرودشت، پاسارگاد و سده هستیم. 

بنایی با بیان اینکه همچنین مه‌گرفتگی در محورهای امامزاده اسماعیل، محور جدید کازرون و دشت آزادگان وجود دارد، گفت: سایر محورهای استان تمام ابری همراه با وزش باد گزارش شده است. 

وی با تصریح اینکه تمام محورهای فارس باز هستند، ادامه داد: خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی راهداران، هیچ‌گونه انسدادی در هیچ محوری نداشتیم.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در عین حال از مردم خواست تا هنگام تردد جاده‌ای احتیاط لازم را به عمل آورده و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند. 

