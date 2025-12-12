همه محورهای فارس باز و قابل تردد است

وی افزود: همچنین هم‌اکنون شاهد بارش پراکنده باران در محورهای منتهی به شیراز، کازرون، کوه‌چنار، نورآباد، رستم، کوار، خرامه، ارسنجان، مرودشت، پاسارگاد و سده هستیم.

بنایی با بیان اینکه همچنین مه‌گرفتگی در محورهای امامزاده اسماعیل، محور جدید کازرون و دشت آزادگان وجود دارد، گفت: سایر محورهای استان تمام ابری همراه با وزش باد گزارش شده است.

وی با تصریح اینکه تمام محورهای فارس باز هستند، ادامه داد: خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی راهداران، هیچ‌گونه انسدادی در هیچ محوری نداشتیم.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای فارس در عین حال از مردم خواست تا هنگام تردد جاده‌ای احتیاط لازم را به عمل آورده و تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.