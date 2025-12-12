خبرگزاری کار ایران
واژگونی اتوبوس و سقوط به دره در محور یاسوج – سمیرم ۳ فوتی و ۱۸ مصدوم برجای گذاشت

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری از اعزام تیم‌های امدادی به حادثه واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور یاسوج–سمیرم، بعد از روستای سعادت‌آباد خبر داد.

به گزارش ایلنا، بیژن طاهری اظهارداشت: امروز خبری مبنی بر واژگونی اتوبوس و سقوط آن به دره در محور یاسوج–سمیرم دریافت شد.

وی افزود: بلافاصله پس از اعلام حادثه، مجموعاً ۳ دستگاه  آمبولانس به همراه ۱۵ نیروی امدادی به محل اعزام شدند.

طاهری بیان داشت: نیروهای امدادی پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات رهاسازی و کمک‌های اولیه پیش‌بیمارستانی را انجام دادند.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه ۱۸ نفر آسیب‌دیده شناسایی شد که پس از اقدامات اولیه، تحویل نیروهای اورژانس شدند و متأسفانه ۳ نفر از سرنشینان اتوبوس در محل جان خود را از دست دادند.

