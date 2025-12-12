خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

درخشش فارس در نخستین المپیاد بازی‌های فکری؛

۵ مدال لیوان‌چینی و نقره روبیک در سبد افتخارات استان

۵ مدال لیوان‌چینی و نقره روبیک در سبد افتخارات استان
کد خبر : 1726439
لینک کوتاه کپی شد.

درخشش همه‌جانبه فارس در نخستین المپیاد بازی‌های فکری کشور، رقابت‌هایی که با حضور گسترده ورزشکاران سراسر ایران در دو رشته مکعب روبیک و لیوان‌چینی به میزبانی یزد برگزار شد، بار دیگر توانمندی ورزشکاران این استان را در سطح ملی به رخ کشید.

به گزارش ایلنا، در بخش مکعب روبیک، فاطمه قاسمی، چهره توانمند و آینده‌دار ورزش‌های ذهنی فارس، با عملکردی سنجیده و سرعت عملی چشمگیر، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کرد؛ مدالی نقره‌فام که تلاش‌های لیلا تحصیلدار به‌عنوان مربی تیم روبیک را نیز برجسته‌تر ساخت. در جدول نهایی این رقابت، بهار احسانی از تهران مقام نخست بانوان را کسب کرد و سوگند مومنی از چهارمحال و بختیاری در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش آقایان نیز محمدرضا عباس‌زاده از تهران، عرفان دهقانی از هرمزگان و محمدرسول رستمی از آذربایجان شرقی به‌ترتیب اول تا سوم شدند. تیم فارس در این بخش با حضور ورزشکارانی چون فرآیین حسن‌شاهی، محمدرضا پارساپور، محمدمهدی کشاورزیان، سید امیرعباس عندلیب، نیایش جبارزاده و کوثر حسینی نمایشی قابل توجه ارائه داد.

اما نقطه اوج درخشش فارس در رقابت‌های لیوان‌چینی رقم خورد؛ جایی که تیم منتخب استان با هدایت و انسجام مدیریتی مائده قلی‌پور توانست پنج مدال از مجموع شش مدال ملی را از آن خود کند و عملاً اقتدار خود را در این رشته به نمایش بگذارد.

در بخش بانوان، سایا دهقان با کسب عنوان نخست، فاطمه جوکار و لیلا تحصیلدار با کسب رتبه دوم مشترک و مهیی شریفی‌نیا با قرار گرفتن در جایگاه سوم، یک پای ثابت سکوهای افتخار شدند. در بخش آقایان نیز اروین زارع‌پور مدال طلا، سیدرضا بردبار نقره و محمدیاسین خاکی مدال برنز را برای فارس به ارمغان آوردند.

علی قاسمی، دبیر هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس، در حاشیه این رقابت‌ها با قدردانی از تلاش ورزشکاران گفت: جوانان فارس با انگیزه، تمرکز و پشتکار مثال‌زدنی به میدان آمدند و این نتایج ارزشمند نشان می‌دهد که استان در حوزه ورزش‌های فکری نیز از استعدادهای درخشان و ظرفیت‌های کم‌نظیر برخوردار است.

وی موفقیت‌های کسب‌شده را چشم‌اندازی امیدبخش برای توسعه ورزش‌های ذهنی در استان دانست و تأکید کرد که مسیر آموزش، استعدادپروری و حمایت از ورزشکاران با قدرت ادامه خواهد یافت.

در نهایت، نخستین المپیاد بازی‌های فکری کشور برای فارس به روزی به‌یادماندنی تبدیل شد؛ روزی که از نقره درخشان فاطمه قاسمی در روبیک تا تصاحب پنج مدال لیوان‌چینی، جایگاه این استان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی ورزش‌های ذهنی ایران بیش از پیش تثبیت کرد و نویدبخش افتخارآفرینی‌های بزرگ‌تر در آینده‌ای نزدیک شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری