به گزارش ایلنا، در بخش مکعب روبیک، فاطمه قاسمی، چهره توانمند و آینده‌دار ورزش‌های ذهنی فارس، با عملکردی سنجیده و سرعت عملی چشمگیر، عنوان نایب‌قهرمانی کشور را از آن خود کرد؛ مدالی نقره‌فام که تلاش‌های لیلا تحصیلدار به‌عنوان مربی تیم روبیک را نیز برجسته‌تر ساخت. در جدول نهایی این رقابت، بهار احسانی از تهران مقام نخست بانوان را کسب کرد و سوگند مومنی از چهارمحال و بختیاری در جایگاه سوم ایستاد.

در بخش آقایان نیز محمدرضا عباس‌زاده از تهران، عرفان دهقانی از هرمزگان و محمدرسول رستمی از آذربایجان شرقی به‌ترتیب اول تا سوم شدند. تیم فارس در این بخش با حضور ورزشکارانی چون فرآیین حسن‌شاهی، محمدرضا پارساپور، محمدمهدی کشاورزیان، سید امیرعباس عندلیب، نیایش جبارزاده و کوثر حسینی نمایشی قابل توجه ارائه داد.

اما نقطه اوج درخشش فارس در رقابت‌های لیوان‌چینی رقم خورد؛ جایی که تیم منتخب استان با هدایت و انسجام مدیریتی مائده قلی‌پور توانست پنج مدال از مجموع شش مدال ملی را از آن خود کند و عملاً اقتدار خود را در این رشته به نمایش بگذارد.

در بخش بانوان، سایا دهقان با کسب عنوان نخست، فاطمه جوکار و لیلا تحصیلدار با کسب رتبه دوم مشترک و مهیی شریفی‌نیا با قرار گرفتن در جایگاه سوم، یک پای ثابت سکوهای افتخار شدند. در بخش آقایان نیز اروین زارع‌پور مدال طلا، سیدرضا بردبار نقره و محمدیاسین خاکی مدال برنز را برای فارس به ارمغان آوردند.

علی قاسمی، دبیر هیئت ورزش‌های همگانی استان فارس، در حاشیه این رقابت‌ها با قدردانی از تلاش ورزشکاران گفت: جوانان فارس با انگیزه، تمرکز و پشتکار مثال‌زدنی به میدان آمدند و این نتایج ارزشمند نشان می‌دهد که استان در حوزه ورزش‌های فکری نیز از استعدادهای درخشان و ظرفیت‌های کم‌نظیر برخوردار است.

وی موفقیت‌های کسب‌شده را چشم‌اندازی امیدبخش برای توسعه ورزش‌های ذهنی در استان دانست و تأکید کرد که مسیر آموزش، استعدادپروری و حمایت از ورزشکاران با قدرت ادامه خواهد یافت.

در نهایت، نخستین المپیاد بازی‌های فکری کشور برای فارس به روزی به‌یادماندنی تبدیل شد؛ روزی که از نقره درخشان فاطمه قاسمی در روبیک تا تصاحب پنج مدال لیوان‌چینی، جایگاه این استان را به‌عنوان یکی از قطب‌های اصلی ورزش‌های ذهنی ایران بیش از پیش تثبیت کرد و نویدبخش افتخارآفرینی‌های بزرگ‌تر در آینده‌ای نزدیک شد.

