خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدارس مازندران از شنبه ۲۲ آذر حضوری می‌شود

مدارس مازندران از شنبه ۲۲ آذر حضوری می‌شود
کد خبر : 1726415
لینک کوتاه کپی شد.

با توجه به کاهش روند شیوع ویروس آنفلوانزا و کنترل نسبی شرایط، تمامی مدارس مازندران در مقاطع مختلف تحصیلی از روز شنبه ۲۲ آذرماه به صورت حضوری فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.

به گزارش ایلنا، در پی فروکش کردن موج ابتلا به بیماری‌های تنفسی و بهبود وضعیت کنترل ویروس آنفلوانزا، تصمیم بر آن شد که از روز شنبه ۲۲ آذرماه، کلاس‌های آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی به شکل حضوری برگزار شود.  

 این تصمیم در ادامه سیاست‌های آموزشی و با هدف بازگشت تدریجی به شرایط عادی اتخاذ شده است. 

 مسئولان آموزشی ضمن تأکید بر رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مدارس، از خانواده‌ها خواستند همکاری لازم را برای حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان داشته باشند.

 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری