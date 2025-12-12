مدارس مازندران از شنبه ۲۲ آذر حضوری میشود
با توجه به کاهش روند شیوع ویروس آنفلوانزا و کنترل نسبی شرایط، تمامی مدارس مازندران در مقاطع مختلف تحصیلی از روز شنبه ۲۲ آذرماه به صورت حضوری فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
به گزارش ایلنا، در پی فروکش کردن موج ابتلا به بیماریهای تنفسی و بهبود وضعیت کنترل ویروس آنفلوانزا، تصمیم بر آن شد که از روز شنبه ۲۲ آذرماه، کلاسهای آموزشی در کلیه مقاطع تحصیلی به شکل حضوری برگزار شود.
این تصمیم در ادامه سیاستهای آموزشی و با هدف بازگشت تدریجی به شرایط عادی اتخاذ شده است.
مسئولان آموزشی ضمن تأکید بر رعایت پروتکلهای بهداشتی در مدارس، از خانوادهها خواستند همکاری لازم را برای حفظ سلامت دانشآموزان و فرهنگیان داشته باشند.