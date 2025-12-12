خبرگزاری کار ایران
ادامه‌ی عملیات مهار آتش‌سوزی در شرکت «جلگه دز» دزفول

آتش‌سوزی گسترده در شرکت «جلگه دز» دزفول که شامگاه چهارشنبه بر اثر صاعقه آغاز شده بود، با حضور نیروهای امدادی از چند شهر در حال مهار است.

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول اعلام کرد: آتش‌سوزی شرکت «جلگه دز» روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه بر اثر برخورد صاعقه رخ داده و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی و امدادی از شهرهای دزفول، شوش و اندیمشک برای مهار آن اعزام شده‌اند.

روح‌الله بهشتی‌فرد با اشاره به تداوم عملیات افزود: با تلاش نیروهای حاضر در محل، آتش‌سوزی تحت کنترل قرار دارد و تیم‌ها همچنان مشغول عملیات اطفا هستند.

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان نیز شامگاه پنج‌شنبه با حضور در محل حادثه، بر بسیج تمامی امکانات برای مهار و خاموش کردن کامل حریق تأکید کرد.

 

