به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول اعلام کرد: آتش‌سوزی شرکت «جلگه دز» روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه بر اثر برخورد صاعقه رخ داده و بلافاصله نیروهای آتش‌نشانی و امدادی از شهرهای دزفول، شوش و اندیمشک برای مهار آن اعزام شده‌اند.

روح‌الله بهشتی‌فرد با اشاره به تداوم عملیات افزود: با تلاش نیروهای حاضر در محل، آتش‌سوزی تحت کنترل قرار دارد و تیم‌ها همچنان مشغول عملیات اطفا هستند.

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان نیز شامگاه پنج‌شنبه با حضور در محل حادثه، بر بسیج تمامی امکانات برای مهار و خاموش کردن کامل حریق تأکید کرد.

