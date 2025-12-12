خبرگزاری کار ایران
امدادرسانی نجاتگران جمعیت هلال‌احمر خوزستان به ۶۸۱ متأثر از بارش‌ها /امدادرسانی ها ادامه دارد

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان از امدادرسانی به خانوارهای متاثر از بارندگی‌های اخیر در استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از خوزستان؛ با فعال شدن سامانه‌های بارشی و بروز آب‌گرفتگی در برخی مناطق استان، جمعیت هلال‌احمر  از ساعات اولیه در حالت آماده‌باش قرار گرفت و آماده عملیات‌های امدادرسانی و خدمت‌رسانی به متأثرین این سامانه بارشی شد.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان در تشریح آخرین وضعیت عملیات‌های امدادی این جمعیت اظهار کرد: امدادرسانی تاکنون در شهرستان‌های شوشتر، مسجدسلیمان، گتوند، دزفول، هویزه، اندیکا، هفتکل، ایذه، لالی، آبادان و رامهرمز با توجه به نیاز و پس از ارزیابی‌ها، انجام شده است.

حسن عبودی مزرعی افزود: تاکنون ۲۵ تیم عملیاتی شامل ۹۲ نفر به مناطق متاثر اعزام شده‌اند و ۱۰۰ نفر از افراد در معرض خطر، اسکان اضطراری یافته‌اند.

او با اشاره به خدمات ارائه‌شده در مناطق تحت تأثیر، گفت: در راستای حمایت از خانوارهای متاثر، تاکنون ۱۸۷ تخته پتو، ۱۰ چادر امدادی، ۱۱۵ تخته موکت، ۱۸۵ کیلوگرم نایلون، ۱۹ والور، ۱۱ گالن، ۵۹ بسته غذایی ۷۲ ساعته، تعدادی کنسروجات، نان،  آب معدنی وبسته های بهداشتی بین آسیب‌دیدگان توزیع شده است.

مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان خوزستان تأکید کرد: تیم‌های عملیاتی همچنان در حال شناسایی و امدادرسانی در مناطق درگیر هستند و با توجه به تداوم بارندگی‌ها، وضعیت به‌طور مستمر پایش شده و امدادرسانی ها ادامه خواهد داشت.

