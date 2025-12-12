بازداشت قاتل نزاع خونین روستای آقا سید شریف در عملیاتی ضربتی پلیس
فرمانده انتظامی شهرستان رشت از پایان نزاع خونین روستای آقا سید شریف و بازداشت سریع و ضربتی قاتل به همراه یک قبضه سلاح شکاری و ۳۹ فشنگ خبر داد.
به گزارش ایلنا از رشت، سرهنگ عیسی روشنقلب امروز جمعه ۲۱ آذر در تشریح این خبر اظهار کرد: با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی منجر به قتل در روستای آقا سید شریف، بلافاصله تیمهای انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: بررسیها نشان داد قاتل ۶۲ ساله با یک قبضه سلاح شکاری تهپر دولول به منزل همسر سابق خود مراجعه کرده و با شلیک دو گلوله، خواهر ۵۲ ساله همسر سابق و باجناق ۵۶ ساله خود را به قتل رسانده است.
فرمانده انتظامی شهرستان رشت با اشاره به اجرای عملیات سریع مأموران انتظامی بیان کرد: قاتل در کوتاهترین زمان ممکن به همراه سلاح مورد استفاده بازداشت شد و در تحقیقات اولیه، اختلافات خانوادگی را انگیزه این جنایت اعلام کرد، پرونده برای رسیدگی در اختیار مرجع قضائی قرار دارد.
سرهنگ روشنقلب با تأکید بر اینکه ناتوانی در کنترل خشم میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد، گفت: حل اختلافات از مسیرهای قانونی نقش مهمی در پیشگیری از جرایم خشن دارد.
وی از شهروندان خواست هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
اورژانس ۱۱۵ گیلان شامگاه ۲۰ آذر از گزارش وقوع تیراندازی در منطقه آقاسیدشریف جیرده رشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ خبر داد که بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای شفت و رودپیش به محل اعزام شدند. بر اساس ارزیابی اولیه، یک مرد و یک زن به دلیل شدت جراحات وارده، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس فاقد علائم حیاتی بودند و جان خود را از دست دادند.