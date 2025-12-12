خبرگزاری کار ایران
بیش از ۶ هزار کیلومتر باند رفت و برگشت راه‌های چهارمحال و بختیاری برف روبی شد

رییس مرکز مدیریت راه‌های چهارمحال و بختیاری از برف‌روبی بیش از ۶ هزار کیلومتر باند رفت و برگشت در محورهای استان طی شبانه‌روز گذشته خبر داد و گفت: نیروهای راهداری با اجرای عملیات گسترده، محورهای برفی و کولاکی را ایمن‌سازی و صدها خودرو گرفتار را رهاسازی کردند.

به گزارش ایلنا، لاله اشرفی اظهار کرد: با ورود سامانه فعال برفی و وقوع کولاک در محورهای مواصلاتی، نیروهای راهداری به‌صورت شبانه‌روزی در حالت آماده‌باش بودند و عملیات برف‌روبی و بازگشایی راه‌ها بدون توقف انجام شد.

وی با اشاره به حضور ۴۵۰ نیروی عملیاتی و فعالیت ۳۲۷ دستگاه ماشین‌آلات افزود: در این مدت، ۱۳۱ دستگاه خودرو و ۱۶۰ نفر از پرسنل به صورت مستقیم در عملیات میدانی حضور داشتند و با تلاش گسترده آن‌ها، ۶ هزار و ۳۸۵ کیلومتر باند رفت و برگشت در محورهای اصلی و فرعی استان برف‌روبی شد.

اشرفی گفت: برای ایمن‌سازی سطح راه‌ها ۱۶۵۰ تُن شن و نمک مصرف شد و در ۳۲ نقطه ریزشی در مجموع ۸۰ مرتبه ریزش‌برداری انجام گرفت. همچنین ۴۰ مسافر در راه‌مانده اسکان داده شدند و ۳۴۶ خودرو گرفتار در برف با همکاری نیروهای راهداری رهاسازی شد.

رییس مرکز مدیریت راه‌های چهارمحال و بختیاری  با اشاره به افزایش تماس‌های مردمی برای دریافت وضعیت راه‌ها خاطرنشان کرد: در ۱۰ ساعت نخست بارش‌ها، بیش از ۶۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شد که نشان‌دهنده شدت بارش‌ها و نیاز مردم به اطلاع‌رسانی دقیق بود.

وی در پایان گفت: راهداری چهارمحال و بختیاری با تمام ظرفیت برای ایمنی مردم تلاش می‌کند و از هم‌استانی‌ها درخواست می‌شود در شرایط برفی از سفرهای غیرضروری پرهیز و پیش از تردد، وضعیت جاده‌ها را از سامانه ۱۴۱ استعلام کنند.

رییس مرکز مدیریت راه‌های چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هزار و  ۶۵۰ تُن شن و نمک برای یخ‌زدایی مصرف شد و در مجموع ۶ هزار و ۳۸۵ کیلومتر باند رفت و برگشت برف‌روبی صورت گرفت.

اشرفی همچنین بیان کرد: در ۳۲ نقطه شاهد ریزش بودیم که جمعاً ۸۰ مرتبه عملیات ریزش‌برداری انجام شد. در بخش خدمات‌رسانی نیز ۴۰ مسافر در راه‌مانده اسکان داده شدند و ۳۴۶ خودرو گرفتار در برف رهاسازی شد.

وی با اشاره به افزایش نیاز مردم به اطلاع‌رسانی وضعیت راه‌ها یادآور شد: تنها در ۱۰ ساعت نخست بارش‌های سنگین، بیش از ۶۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شد که بیانگر سطح درگیری محورها و ضرورت خدمات‌رسانی مستمر است.

