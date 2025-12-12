بیش از ۶ هزار کیلومتر باند رفت و برگشت راههای چهارمحال و بختیاری برف روبی شد
رییس مرکز مدیریت راههای چهارمحال و بختیاری از برفروبی بیش از ۶ هزار کیلومتر باند رفت و برگشت در محورهای استان طی شبانهروز گذشته خبر داد و گفت: نیروهای راهداری با اجرای عملیات گسترده، محورهای برفی و کولاکی را ایمنسازی و صدها خودرو گرفتار را رهاسازی کردند.
به گزارش ایلنا، لاله اشرفی اظهار کرد: با ورود سامانه فعال برفی و وقوع کولاک در محورهای مواصلاتی، نیروهای راهداری بهصورت شبانهروزی در حالت آمادهباش بودند و عملیات برفروبی و بازگشایی راهها بدون توقف انجام شد.
وی با اشاره به حضور ۴۵۰ نیروی عملیاتی و فعالیت ۳۲۷ دستگاه ماشینآلات افزود: در این مدت، ۱۳۱ دستگاه خودرو و ۱۶۰ نفر از پرسنل به صورت مستقیم در عملیات میدانی حضور داشتند و با تلاش گسترده آنها، ۶ هزار و ۳۸۵ کیلومتر باند رفت و برگشت در محورهای اصلی و فرعی استان برفروبی شد.
اشرفی گفت: برای ایمنسازی سطح راهها ۱۶۵۰ تُن شن و نمک مصرف شد و در ۳۲ نقطه ریزشی در مجموع ۸۰ مرتبه ریزشبرداری انجام گرفت. همچنین ۴۰ مسافر در راهمانده اسکان داده شدند و ۳۴۶ خودرو گرفتار در برف با همکاری نیروهای راهداری رهاسازی شد.
رییس مرکز مدیریت راههای چهارمحال و بختیاری با اشاره به افزایش تماسهای مردمی برای دریافت وضعیت راهها خاطرنشان کرد: در ۱۰ ساعت نخست بارشها، بیش از ۶۰۰ تماس با سامانه ۱۴۱ برقرار شد که نشاندهنده شدت بارشها و نیاز مردم به اطلاعرسانی دقیق بود.
وی در پایان گفت: راهداری چهارمحال و بختیاری با تمام ظرفیت برای ایمنی مردم تلاش میکند و از هماستانیها درخواست میشود در شرایط برفی از سفرهای غیرضروری پرهیز و پیش از تردد، وضعیت جادهها را از سامانه ۱۴۱ استعلام کنند.
