بارندگی شدید و آبگرفتگی معابر در غرب مازندران
بارشهای رگباری در نوشهر و چالوس باعث آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد شد. پلیس از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی خودداری کرده است
به گزارش ایلنا، بارشهای رگباری که از شامگاه پنجشنبه در غرب مازندران آغاز شد، موجب آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد خودروها در شهرهایی مانند نوشهر و چالوس شد. این بارشهای شدید همچنین در سایر شهرهای غربی مانند عباسآباد، تنکابن، رامسر و نور مشکلاتی مانند اختلال در تردد خودروها و افزایش سطح آب رودخانهها ایجاد کرده است. با توجه به شرایط جوی، احتمال طغیان رودخانهها نیز وجود دارد.
همچنین، بارندگی شدید در مناطق کوهستانی مانند جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به بارش برف تبدیل شده و پلیس راه از مردم خواسته است که از سفرهای غیرضروری به این مناطق تا پایان هفته خودداری کنند. در صورت سفر، به همراه داشتن زنجیر چرخ و لباس گرم ضروری است و رانندگان باید از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کنند.