بارندگی شدید و آبگرفتگی معابر در غرب مازندران

به گزارش ایلنا، بارش‌های رگباری که از شامگاه پنجشنبه در غرب مازندران آغاز شد، موجب آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد خودروها در شهرهایی مانند نوشهر و چالوس شد. این بارش‌های شدید همچنین در سایر شهرهای غربی مانند عباس‌آباد، تنکابن، رامسر و نور مشکلاتی مانند اختلال در تردد خودروها و افزایش سطح آب رودخانه‌ها ایجاد کرده است. با توجه به شرایط جوی، احتمال طغیان رودخانه‌ها نیز وجود دارد.

همچنین، بارندگی شدید در مناطق کوهستانی مانند جاده چالوس و آزادراه تهران-شمال به بارش برف تبدیل شده و پلیس راه از مردم خواسته است که از سفرهای غیرضروری به این مناطق تا پایان هفته خودداری کنند. در صورت سفر، به همراه داشتن زنجیر چرخ و لباس گرم ضروری است و رانندگان باید از سالم بودن سیستم گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کنند.

