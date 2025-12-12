فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر:
کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر
در پی درگیری خانوادگی و تیراندازی در نوشهر، یکی کشته شد و قاتل ظرف ۳ ساعت دستگیر شد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ "حجت نورانی"، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر، از کشف یک قتل و دستگیری سریع قاتل خبر داد.
وی گفت: در پی وقوع یک درگیری خانوادگی و تیراندازی با سلاح شکاری که منجر به قتل یکی از طرفین دعوا شد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر افزود: مأموران پلیس آگاهی با بهکارگیری اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند در کمتر از ۳ ساعت، متهم به قتل را که مردی ۳۸ ساله بود، شناسایی و دستگیر کنند.