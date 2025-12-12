خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر:

کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر

کشف قتل و دستگیری قاتل در شهرستان نوشهر
کد خبر : 1726375
لینک کوتاه کپی شد.

در پی درگیری خانوادگی و تیراندازی در نوشهر، یکی کشته شد و قاتل ظرف ۳ ساعت دستگیر شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ "حجت نورانی"، فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر، از کشف یک قتل و دستگیری سریع قاتل خبر داد.

وی گفت: در پی وقوع یک درگیری خانوادگی و تیراندازی با سلاح شکاری که منجر به قتل یکی از طرفین دعوا شد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر افزود: مأموران پلیس آگاهی با به‌کارگیری اقدامات فنی و اطلاعاتی موفق شدند در کمتر از ۳ ساعت، متهم به قتل را که مردی ۳۸ ساله بود، شناسایی و دستگیر کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری