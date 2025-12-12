برخورد تریلی و پژو پارس در محور کلاله ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش ایلنای گلستان، رضا حاجیلری اظهار کرد: این حادثه ترافیکی ساعت ۵ و ۴۴ دقیقه بامداد امروز در محور کلاله به گالیکش، قبل از سه‌راهی گالیکش در محدوده دوربرگردان cng رخ داد.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش از اورژانس، یک تیم دو نفره امدادی هلال احمر از پایگاه سه‌راهی گالیکش با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی تصریح کرد: در این سانحه ۳ نفر مصدوم شدند که دو تن از آن‌ها توسط عوامل اورژانس و یک مصدوم دیگر نیز توسط تیم هلال احمر انتقال یافتند.

حاجیلری خاطرنشان کرد: مصدوم انتقال‌یافته توسط هلال احمر، اقای ۲۱ساله بود که به دلیل تروما در ناحیه سر و دست چپ، با آمبولانس جمعیت به بیمارستان رسول اکرم (ص) کلاله منتقل شد.

به گفته معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان گلستان، این عملیات امداد و نجات پس از ۲ ساعت به پایان رسید.

