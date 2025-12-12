خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جان باختن دو نفر در حادثه تیراندازی در آقاسیدشریف رشت

جان باختن دو نفر در حادثه تیراندازی در آقاسیدشریف رشت
کد خبر : 1726319
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: زن و مردی بر اثر جراحت شدید ناشی از تیراندازی، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان باختند.

به گزارش ایلنا از رشت، جمشید محمدی با اشاره به اینکه حوالی ساعت ۲۰ و ۳۷ دقیقه امشب، حادثه تیراندازی در منطقه آقاسیدشریف رشت به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد گفت: در پی این اعلام، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های شفت و رودپیش به‌سرعت به محل حادثه اعزام شدند.

جمشید محمدی افزود: بر اساس ارزیابی اولیه، یک مرد حدودا ۵۰ ساله و یک خانم حدودا ۵۶ ساله، به دلیل شدت جراحات ناشی از تیراندازی، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس بدون علائم حیاتی بوده و فوت کرده بودند.

وی گفت: صحنه حادثه برای پیگیری‌های قانونی به عوامل نیروی انتظامی تحویل داده شد.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: علت وقوع این حادثه در دست بررسی مراجع ذی‌صلاح قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری